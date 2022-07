Unter 5€ im Nintendo eShop - Eine der besten Zelda-Alternativen für Switch gibts mit 67% Rabatt

Blossom Tales ist genau das Richtige für alle, die in Zelda BotW den klassischen Spielaufbau der Serie mit Dungeons, speziellen Gimmicks, Zaubersprüchen und so weiter vermissen. Obendrein gibt es auch noch eine hübsche wie charmante 2D-Grafik und zusätzlich eine Story, in der wir endlich mal eine weibliche Heldin spielen dürfen – nicht immer nur den ollen Link (bei aller Liebe zu Link). Das Beste daran: Ihr könnt euch Blossom Tales: The Sleeping King aktuell sehr günstig im Nintendo eShop schnappen, es gibt nämlich gerade üppige 67 % Rabatt darauf.

Was ist im Angebot? Blossom Tales: The Sleeping King

Blossom Tales: The Sleeping King Wie groß ist der Rabatt? 67 % Rabatt

67 % Rabatt Was kostet's? 4,94 Euro

4,94 Euro Bis wann? Das Angebot läuft noch bis zum 28. Juli 2022.

Das Angebot läuft noch bis zum 28. Juli 2022. Wo? Im Nintendo eShop

Was ist Blossom Tales: The Sleeping King?

Genre : Action-Adventure

: Action-Adventure Release : 2017

: 2017 Regulärer Preis: 14,99 Euro

Was euch erwartet: Klassische Hausmannkost, sozusagen. Wer die älteren Zelda-Titel wie A Link to the Past oder Link's Awakening in- und auswendig kennt und dringend mehr Futter in dieser Kategorie benötigt, sollte einen Blick auf Blossom Tales: The Sleeping King riskieren. Hier bekommt ihr die volle Packung mit Kämpfen, Bomben schmeißen, Dungeons erkunden, Rätsel lösen und Boss-Gegnern den Garaus machen. Das Ganze sieht außerdem extrem charmant aus und erzählt eine niedliche Story rund um die Ritterin der Rose namens Lily. Die wird als Rahmenhandlung übrigens von einem Großvater an seine Enkel weitererzählt.

Richtig gut gemacht: Blossom Tales weiß, was es will und erledigt das mit Bravour. Okay, die Inspiration ist eindeutig und alles andere als versteckt, aber das macht nichts. Hier stimmt nämlich einfach fast alles. Dementsprechend kann diese kleine Perle sowohl Kritiker*innen als auch Fans begeistern und weist sogar einen Metascore auf Metacritic von stolzen 80 Punkten auf. Das lohnt sich eigentlich auch für 15 Euro, für unter 5 Euro aber auf jeden Fall.

Wie findet ihr Blossom Tales? Schlagt ihr zu?