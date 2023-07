Blu-rays für 5,99€: Das sind die Highlights in Amazons neuem Film-Sale

Bei Amazon läuft jetzt ein neuer Film-Sale mit Blu-rays für 5,99€.

Amazon hat einen neuen Sale gestartet, in dem ihr Blu-rays für je 5,99€ bekommen könnt. Zur Auswahl stehen 279 Filme, darunter viele große Blockbuster. Teils handelt es sich um noch recht aktuelle Titel, daneben sind viele große Klassiker mit dabei, die in keiner gut sortierten Sammlung fehlen sollten. Hier findet ihr die Übersicht:

Die Aktion läuft noch bis zum 13. August, einzelne Filme könnten aber schon deutlich früher ausverkauft sein. Deshalb wegen ist es eine gute Idee, möglichst schnell einen Blick auf die Angebote zu werfen.

Das sind die Highlights im Amazon Film-Sale

1:02 Mission Impossible: Rogue Nation im Trailer

Einer der Top-Kauftipps ist der im 10. Jahrhundert spielende Abenteuerfilm The Northman, der 2022 in die Kinos kam und mit einem Metascore von 82 Punkten zu den Action-Highlights des Jahres zählte. Ein echter Geheimtipp für alle mit einem Faible für das Cyberpunk-Setting ist der Actionfilm Upgrade, in dem ein querschnittsgelähmter, aber mit einem KI-Implantat ausgestatteter Mann Rache an den Mördern seiner Frau nimmt.

Wer lieber großes Hollywood-Popcornkino haben will, kann natürlich auch zu Mission Impossible: Rogue Nation oder Kong: Skull Island greifen. Hier haben wir euch eine kleine Liste mit zehn Highlights aus der Aktion zusammengestellt:

