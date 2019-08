Rockstar Games hat neben GTA Online und Red Dead Online womöglich noch ein weiteres heißes Eisen im Feuer: Beim australischen IARC-Rating Board ist ein bisher unbekannter Rockstar-Titel namens Bonaire aufgetaucht. Er wurde nicht zugelassen, sonst gibt es aber keinerlei Informationen.

Das sorgt natürlich für Spekulationen und Rätselraten: Es könnte sich dabei um einen Red Dead Redemption 2-DLC oder ein völlig neues Spiel handeln.

Australien verweigert Altersfreigabe für Bonaire, einen neuen Rockstar Games-Titel

Wie Kotaku Australien berichtet, erfolgt der Klassifizierungs-Prozess der IARC offenbar automatisiert. In diesem System ist nun ein besonders interessanter Titel aufgetaucht, der von Rockstar Games stammt und einfach nur Bonaire heißt. Er hat keine Freigabe erhalten, aber wieso, bleibt unklar.

Was ist Bonaire? Jetzt geht selbstverständlich das große Rätselraten los: Viele Fans mutmaßen, ob wir es hier mit einem ganz neuen Spiel oder eher einem DLC für bestehende Titel zu tun bekommen. Möglicherweise liegt hierin auch der Grund für das Umdekorieren bei Rockstar North.

RDR2-DLC am Wahrscheinlichsten: Einige Details sprechen dafür, dass Bonaire kein völlig neues Rockstar-Spiel ist. Da wäre zum Einen die Zeit. Der Abstand zwischen den Spielen des Entwicklers fällt normalerweise deutlich länger aus.

Es wäre auch ziemlich abgefahren, wenn es gar keine Gerüchte um ein komplett neues Spiel von Rockstar gibt, das schon fertig ist.

Außerdem handelt es sich bei Bonaire um eine Insel in der Karibik. Die haben wir in Red Dead Redemption 2 bereits in Form des tropischen Guarma besucht. Also wirkt es relativ naheliegend, dass wir das erneut tun könnten. Entweder vielleicht als Red Dead Online-Erweiterung oder gar in einem Story-DLC.

Was könnte sich hinter Bonaire verbergen, was glaubt ihr?

