Boomerang-Ball und Co.: Pokémon enthüllt brandneue Pokébälle - und die dürften auch in Gen 10 auftauchen

Die Pokébälle spielen in Pokémon eine zentrale Rolle und bald könnten wir davon ganz neue Varianten bekommen.

Wer Pokémon fangen will, braucht einen Poké-Ball, ganz klar. Die kommen zwar schon in einigen unterschiedlichen Variationen daher, aber bald könnte es dabei noch viel weiter gehen. In der Animeserie Pokémon Horizonte wurden nämlich diverse Pokébälle gezeigt, die richtig coole, neue Funktionsweisen haben. Mit etwas Glück kommen solche Bälle dann auch in den nächsten Gen 10-Spielen zum Einsatz.

Pokémon: Gen 10-Spiele könnten richtig viele neue Pokébälle bekommen und im Anime waren sie schon zu sehen

Pokémon Horizonte heißt die aktuell laufende, neue Pokémon-Serie. Darin begleiten wir nicht mehr länger Ash und Pikachu, sondern seine Nachfolger*innen namens Liko und Roy. Bisher gibt es die Serie leider nur in Japan, auch eine englische Dub-Version existiert momentan leider noch nicht. Aber so sieht Pokémon Horizons aus:

10:53 Pokémon Horizonte zeigt erste 11 Minuten der neuen Serie ohne Ash

Coole neue Pokébälle: In der neuesten Horizonte-Folge gerät Roy an einen Antiquitäten-Händler, der ihm den Kontakt zu einem Spezialisten vermittelt. Der Kunsthandwerker sammelt nicht nur Pokébälle, sondern bastelt auch selbst welche. Roy entdeckt eine Box mit Prototypen und probiert sie aus. Unter anderem sind die folgenden dabei (via Screenrant):

Raktenball : Ein Poké-Ball, der kerzengerade auf sein Ziel zu schießt. Perfekt für alle, die Schwierigkeiten beim Zielen haben.

: Ein Poké-Ball, der kerzengerade auf sein Ziel zu schießt. Perfekt für alle, die Schwierigkeiten beim Zielen haben. Bumerang-Ball: Dieser Pokéball kehrt nach dem Werfen zurück. Klappt das Fangen nicht, können wir ihn also wieder verwenden.

Dieser Pokéball kehrt nach dem Werfen zurück. Klappt das Fangen nicht, können wir ihn also wieder verwenden. Bombenball: Ihr habt es euch wahrscheinlich schon gedacht – das ist ein explosiver Pokéball.

Ihr habt es euch wahrscheinlich schon gedacht – das ist ein explosiver Pokéball. Verfolgungsball: Dieser Pokéball hat Räder und saust dem nächsten Ziel hinterher, das er mit Hilfe einer automatischen Lock-On-Funktion anvisiert.

Perfekt für die Spiele: Die Ideen hinter diesen Pokéball-Prototypen wirken ziemlich genial und vielversprechend. Nicht nur im Kontext der Anime-Serie, sondern vor allem natürlich auch im Hinblick auf die kommenden Pokémonspiele. Solche Gameplay-Mechaniken ergeben jede Menge Sinn und könnten richtig cool sein.

Aber Vorsicht! Dass solche Pokébälle in die Gen 10-Spiele kommen, wirkt zwar ziemlich wahrscheinlich, muss aber natürlich nicht unbedingt passieren. Nur, weil sie im Anime auftauchen, erscheinen sie nicht zwingend auch im Spiel. Es könnte aber eben gut sein, dass zumindest manche von ihnen so angeteast werden.

Wie klingen die Ideen für euch und welchen dieser Pokébälle findet ihr am spannendsten?