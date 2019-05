7 Jahre später: Neuer Borderlands 2-DLC soll Brücke zu Teil 3 schlagen

Gerüchten zufolge bekommt Borderlands 2 einen neuen DLC, der auf den anstehenden Release von Teil 3 vorbereiten soll. Die Veröffentlichung erfolgt angeblich im Rahmen der E3 2019. Borderlands 3 erscheint bereits im September, doch auch der zweite Teil wird weiterhin gespielt.

Eine anonyme Quelle will gegenüber Playstation Lifestyle geleakt haben, dass eine kommende Erweiterung die Lücke zwischen dem Ende von Teil 2 und dem Anfang von Teil 3 schließen soll. Das Addon trage den Titel "Commander Lilith and the Fight for Sanctuary" und setzt die Geschichte des Shooters fort.

Die Quelle habe nur bestätigt, dass die Episode für PS4 und Xbox One erscheint. Zu den Versionen für PS3, PS Vita und Xbox 360 gibt es keine Angaben. Ebenfalls unbekannt ist, ob die Erweiterung etwas kosten wird, oder nicht.

Sollte die Behauptung stimmen, dreht sich der DLC um den Charakter Lilith. Sie ist eine der spielbaren Vault Hunter in Borderlands 2 und wird auch im dritten Teil wieder eine Rolle spielen. "Sanctuary" ist ebenfalls ein bekannter Begriff. In Teil 3 heißt das Raumschiff, das euch als HUB dienen wird, Sanctuary 3 und in Borderlands 2 ist Sanctuary die Zuflucht vor Handsome Jack auf Pandora.

Borderlands 2 gibt es ab Juni für PS Plus-Mitglieder

Wenn ihr Borderlands 2 noch nachholen wollt, dann habt ihr Glück. Borderlands: The Handsome Collection ist nämlich Teil des PS Plus-Line-Ups im Juni 2019. Das Bundle enthält Teil 2 und das Spinoff Borderlands: The Pre-Sequel mit allen bisherigen Extras.

Borderlands 3 erscheint am 13. September für PS4 und Xbox One. Die E3 2019 findet vom 11. bis 14. Juni statt. Sollte das Gerücht stimmen, könnt ihr in diesem Zeitraum mit dem DLC für Teil 2 rechnen.

Borderlands 2: Ultra HD Texture Pack - Screenshots ansehen