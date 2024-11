Talentierter Spieler schafft es, Borderlands 2 durchzuspielen, ohne getroffen zu werden - dafür braucht er über 9 Monate und 800 Stunden

Borderlands 2 ohne Treffer durchspielen? Kein Problem; zumindest wenns darum geht, selbst nix zu treffen.

No-Hit-Challenges faszinieren seit Jahren das Internet. Während der Trend vor allem in der Souls-Community begeisterte Anhänger*innen findet, probieren auch immer wieder Menschen die schwierige Herausforderung in anderen Spielen. So auch der No-Hit-Profi und Streamer HeyBlasty bei Borderlands 2.

Spieler schafft es, Borderlands 2 durchzuspielen – ohne getroffen zu werden

Borderlands 2 ist ein Ego-Shooter, der im Jahr 2012 mit seiner besonderen Cel-Shading-Optik, seiner massiven Waffenvielfalt sowie seinem gelungenen Bösewicht Handsome Jack aufgefallen ist.

Bei einem actiongeladenen Shooter wie Borderlands 2 dürfte es von daher alles andere als einfach sein, zu keinem Zeitpunkt von dem Kanonenhagel in den Schießpartien mit den Gegner*innen getroffen zu werden – und trotzdem hat das nun eine Person mit viel Geduld nach langer Zeit geschafft.

In diesem Beitrag von HeyBlasty auf X könnt ihr die letzten zwei Minuten von seinem Spieldurchlauf sehen, in dem er es tatsächlich auch schafft, das Spiel ohne getroffen zu werden durchzuspielen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Im selben Beitrag ist auch ersichtlich, dass es sich bei dem gelungenen Versuch um den 112. Durchlauf von HeyBlasty gehandelt hat. In insgesamt neun Monaten hat er über 826 Stunden in die No-Hit-Herausforderung investiert – das entspricht etwas mehr als 34 Tagen, also über einen Monat reiner Spielzeit.

Das ist eine beachtliche Leistung, die viel Geduld und Talent beweist. Schließlich wollen euch die Gegner*innen von Borderlands ans Leder und sparen dabei weder mit Munition noch lassen sie euch viel Luft zum Atmen. Neben den richtigen Entscheidungen innerhalb kürzester Zeit ist auch ein geschicktes Händchen gefragt.

1:20 Borderlands 4: Der erste Teaser zum neuen Koop-Shooter

Autoplay

Um es mit den Worten von HeyBlasty selbst zu sagen: Ein weiteres Spiel, bei dem es bisher unmöglich erschien, es ohne getroffen zu werden durchzuspielen, wurde gemeistert. Damit gesellt sich nun auch Borderlands 2 in die lange Liste von Spielen, in denen talentierte Spieler*innen ihr Können beweisen konnten.

An der Stelle sind wir gespannt auf die Erfahrungen der GamePro-Community: Könnt ihr euch vorstellen, Borderlands 2 ohne gegnerische Treffer durchzuspielen oder habt ihr euch bei einem anderen Spiel schon einmal an der Herausforderung versucht?