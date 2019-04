Borderlands 3 - Fan-Theorie sagt Release-Termin voraus

Borderlands 3 wurde vor wenigen Tagen auf der PAX East offiziell angekündigt. Nach den sehr beliebten Vorgängern lüftete Entwickler Gearbox mit einem Teaser das Geheimnis. Dieser ist vollgestopft mit versteckten Hinweisen auf den Verlauf der Handlung und die spielbaren Charaktere.

Eine zentrale Information bleibt jedoch auffällig im Dunkeln: Wann erscheint der Koop-Shooter denn nun? Eine offizielle Antwort gibt es (noch) nicht, aber die Fans suchen bereits nach möglichen Spuren im Video.

Einem Reddit-User ist aufgefallen, dass die Zahlen "10" und "01" mehrfach vorkommen. Die genauen Zeitpunkte im Trailer seht ihr im hier eingebunden Bild des Spielers. Zudem kommen die beiden Werte direkt aufeinanderfolgend vor.

So sieht Borderlands 3 aus:

Endlich erstes Gameplay im Trailer!

Der Finder und viele Fans in den Kommentaren sind sich sicher: Das ist ein Hinweis auf einen Release am 1. Oktober 2019. Sollten die beiden Zahlen überhaupt etwas mit dem Release-Datum zu tun haben, dann bliebe noch der 10. Januar als Alternative. Allerdings gibt es mehrere Gründe, warum der Oktober wahrscheinlicher ist.

Sowohl das erste Borderlands, als auch Borderlands: The Pre-Sequel erschienen im Oktober. Borderlands 2 hat es Mitte September in die Läden geschafft, war also auch ziemlich nah an diesem Termin.

Außerdem feiert Borderlands im Oktober 2019 sein 10 jähriges Jubiläum. Es scheint fast schon unwahrscheinlich, dass Gearbox diesen Umstand nicht deutlich in den Fokus stellen möchte. Und wie würde das besser klappen, als mit einem Release des lang ersehnten dritten Teils?

Wann wissen wir es? Die Theorie von Reddit scheint also gar nicht mal so unwahrscheinlich. Offiziell ist sie deswegen trotzdem nicht. Wir wissen allerdings schon, dass es nicht mehr lange bis zur Enthüllung dauert.

Auf Twitter hat Randy Pitchfork nämlich bereits versprochen, dass der Erscheinungstag bereits am 3. April 2019 verkündet wird. Noch zwei Mal schlafen, dann habt ihr Gewissheit.