Borderlands 3 - Entwickler dementiert Gerücht zum Exklusiv-Werbedeal mit Microsoft

Borderlands 3 soll sich bei Gearbox schon eine ganze Weile in Entwicklung befinden. Offiziell angekündigt wurde das Shooter-RPG aber immer noch nicht. Dafür gibt es jede Menge Gerüchte um den Titel, angeheizt durch mehr oder weniger nebulöse Verlautbarungen der Macher. Die lassen uns jetzt zumindest wissen, dass eines dieser Gerüchte nicht stimmt: Es gibt offenbar keinen Exklusiv-Marketing-Vertrag zwischen Microsoft und Gearbox.

Microsoft und Gearbox sollen angeblich einen Vertrag miteinander geschlossen haben, der sich um die Werbung für Borderlands 3 dreht. Dem Gerücht zufolge sei geplant gewesen, dass Borderlands 3 im Rahmen der Microsoft-Pressekonferenz enthüllt worden wäre. Außerdem hieß es, in der Werbung für Borderlands 3 hätte nur auf die Xbox One- Version des Spiels verwiesen werden sollen.

Das Gerücht dementiert der Gearbox CEO Randy Pitchford via Twitter. Gearbox habe keinen derartigen Vertrag mit Microsoft unterschrieben. Das Gerücht entbehre jeglicher Grundlage in der Realität.

Where are you getting that? Gearbox signed no such thing with Microsoft. How are these things becoming propagated as fact when there is zero basis in reality?