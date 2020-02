Borderlands 3 verschenkt gerade 10 goldene Schlüssel, aber beeilt euch

In Borderlands 3 könnt ihr durch Shift-Codes an goldene Schlüssel gelangen, die euch wiederum neuen Loot bringen. Gearbox hat jetzt einen zeitlich begrenzten Code veröffentlicht, der es sogar richtig in sich hat. Durch ihn bekommt ihr gleich zehn goldene Schlüssel. Er ist als kleines Dankeschön für all jene gedacht, die am bald endenden VIP-Programm teilgenommen haben.

Der Shift-Code lautet: C3C3B-BB9SS-FTKHK-ZTWTB-99CRX

Wollt ihr ihn einlösen, müsst ihr jedoch schnell sein. Der Code ist zeitlich begrenzt und läuft am Dienstag, 03. März 2020 ab.

So funktionieren Shift-Codes in Borderlands 3

Die Codes bringen euch stets goldene Schlüssel, die ihr benötigt, um eine Loot-Kiste auf eurem Raumschiff, der Sanctuary, zu öffnen. Habt ihr das getan, winken unter anderem neue Waffen (auch legendäre) oder Artefakte.

Die Codes zu den Schlüsseln werden meist über die Social Media-Kanäle von Entwickler Gearbox veröffentlicht. Auch während spezieller Events bekommt ihr sie.

Wie löse ich Shift-Codes ein? Hier habt ihr zwei mögliche Wege: Entweder ihr öffnet im Spiel das Social-Menü, geht auf den Punkt "Belohnungen" und gebt hier den Code ein oder ihr nutzt die Website. In beiden Fällen landen die Codes in eurem Ingame-Posteingang.

Zeitlose Shift-Codes

ZFKJ3-TT6FF-KTFKT-T3JJT-JWX36

9XCBT-WBXFR-5TRWJ-JJJ33-TX53Z

HXKBT-XJ6FR-WBRKJ-J3TTB-RSBHR

Z65B3-JCXX6-5JXW3-3B33J-9SWT6

ZRWBJ-ST6XR-CBFKT-JT3J3-FRXJ5

ZFKJ3-TT3BB-JTBJT-T3JJT-JWX9H(3 Schlüssel)

Habt ihr noch nie einen Shift-Code eingelöst, dann stehen euch insgesamt sechs weitere zur Verfügung, die im Normalfall einen goldenen Schlüssel bringen. Oben findet ihr eine Liste der Codes, die ihr übrigens auf allen Plattformen einlösen könnt.