Borderlands 3 - Exklusiver Loot & mehr: "Insider-Programm" belohnt Fans

Es hat zwar lange gedauert, doch letztlich wurde Borderlands 3 dann doch angekündigt. Wer jetzt wieder auf den Geschmack gekommen und plant, jedes noch so kleine Details zum kommenden Loot-Shooter aufzusaugen, für den könnte sich das neue Insider-Programm lohnen, das Entwickler Gearbox Software jetzt angekündigt hat.

Wie groß wird Borderlands 3?

Gearbox-Chef mit Andeutungen zur Map-Größe

So werdet ihr zum VIP-Fan von Borderlands 3

In dem sogenannten "V.I.P. Vault Insider Program", können sich Borderlands-Fans für bestimmte Belohnungen anmelden, die sie erhalten, wenn sie innerhalb des Programms Punkte sammeln. Diese Punkte gibt es für Dinge wie Artikel zu Borderlands 3 lesen, entsprechende Videos schauen und Aktivität auf den offiziellen Social Media-Kanälen des Spiels.

VIP werden, lohnt sich: Zu diesen Belohnungen gehören sowohl Ingame-Rewards wie Gold Keys, die besondere Loot-Kisten öffnen, als auch Dinge wie Wallpaper und mehr. Weitere Belohungen sollen im Laufe der Zeit bekannt gegeben werden.

Was V.I.P.-Teilnehmer aber definitiv erhalten werden, ist ein Willkommenspaket in Borderlands 3. Das besteht aus besonders seltenen Granaten sowie Schild-Mods und einem "weapon trinket", wobei hier nicht ganz klar ist, um was es hier genau geht.

Borderlands 3

Alle Infos zum verrückten Loot-Shooter in der Übersicht

Um am V.I.P.-Programm teilnehmen zu können, müsst ihr mindestens 18 Jahre alt sein und über einen SHiFT-Account verfügen, da über diese Plattform dann die Belohnungen zu euch gelangen. Wer keinen SHiFT-Account hat, kann sich einem im Rahmen der Anmeldung zum V.I.P.-Programm anlegen.

Borderlands 3 erscheint am 13. September 2019 für PS4, Xbox One und PC.