Wie groß wird Borderlands 3?

Lange war es ein offenes Geheimnis, dass die Entwickler von Gearbox Games an Borderlands 3 arbeiten. Mittlerweile ist die Katze aber aus dem Sacken und es gibt handfeste Infos, Trailer und Gameplay-Szenen zum kommenden Loot-Shooter. Auf Twitter verriet jetzt Gearbox-CEO Randy Pitchford ein paar Details zum Umfang von Borderlands 3.

Auf die Frage eines Fans, wie groß denn die Weltkarte von Borderlands 3 im Vergleich zu den Vorgängern ist, gab Pitchford etwas Einblick.

Locations all vary. Some are bigger than past averages, some are smaller. Overall, the game is a lot bigger than past games.