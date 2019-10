Bunt statt schwarz: Diese Borderlands 3-Xbox One X ist wunderschön

Microsoft setzt immer mal wieder Gewinnspiele auf, bei denen ihr Xbox One X-Konsolen in einem besonderen Design abstauben könnt. Vor einigen Monaten verloste das Unternehmen beispielsweise eine Xbox One X mit Ratten auf dem Gehäuse, passend zum Action Adventure A Plague Tale: Innocence.

Jetzt gibt's eine neue Konsole zu bestaunen: Eine farbenfrohe Xbox One X im Borderlands 3-Look.

So könnt ihr die Borderlands 3-Xbox One X bekommen

Der Haken an der ganzen Geschichte ist natürlich, dass ihr die Konsole auch diesmal nicht käuflich erwerben, sondern lediglich - mit viel Glück - gewinnen könnt.

Totally Psycho-delic. RT and tag #BL3Sweepstakes for your chance to win this custom @Borderlands 3 Xbox One X.



NoPurchNec. Ends October 19. Rules: https://t.co/WvK9lt7VoH pic.twitter.com/A6uIuIQHPp — Xbox (@Xbox) October 5, 2019

Wie das Gewinnspiel funktioniert: Wer dem offiziellen Xbox-Kanal auf Twitter folgt und den oberen Tweet mit dem darin genannten Hashtag retweetet, also teilt, hat eine Chance auf den Gewinn.

Das Gewinnspiel endet am 19. Oktober 2019, der Gewinner wird am 21. Oktober ausgelost.

Die Chancen für den Gewinn sind natürlich äußerst gering, macht euch also nicht allzu viel Hoffnung. Schön anzusehen ist die Konsole natürlich allemal. Vielleicht könnt ihr euch selbst eine Borderlands 3-Xbox One X basteln, indem ihr beispielsweise nacheinander ein paar Farbeimer drüberschüttet (bitte nicht machen).