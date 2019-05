Es gibt jetzt eine Xbox One X mit toten Ratten auf dem Gehäuse

Eine Xbox One X in einfachem schwarz ist zwar hübsch, manchen Spielern vielleicht aber zu langweilig. Ein abgenutzter Metallic-Look und tote Ratten auf der Oberseite des Gehäuses geben der Konsole definitiv einen ... eigenen Touch.

Ich finde die neue Custom-Konsole im Stil des Überraschungs-Hits A Plague Tale: Innocence sogar richtig cool. Die hat Publisher Focus nämlich zum Release des Action-Adventures in Zusammenarbeit mit Microsoft aus dem Boden gestampft.

A Plague Tale: Innocence is now available!



Get a chance chance to win this beautiful Xbox One X customized for the game by @randomprint:

Contest ends May 23. Official rules: https://t.co/bOnnM9hx0u