Borderlands 4 enthüllt: Das verrät uns der erste richtige Trailer bereits

Borderlands 4 wurde auf den The Game Awards mit einem ersten richtigen Trailer enthüllt.

Dass Borderlands 4 kommt, wussten wir bereits. Auch, dass der Loot-Shooter 2025 auf PS5, Xbox Series X/S und PC erscheint. Die The Game Awards hat Entwickler Gearbox jetzt aber zum Anlass genommen, um uns mit einem ersten richtigen Trailer zu zeigen, auf was wir uns grob einstellen dürfen.

GameStar-Kollege Tillmann konnte sich den Trailer bereits vorab anschauen, mit Studiogründer Randy Pitchford quatschen und hat für euch eine Preview mit allen Infos gebastelt. Seinen Artikel findet ihr wenige Zeilen weiter unten. Hier im Artikel wollen wir für euch die wichtigsten neuen Erkenntnisse einmal zusammenfassen.

Eine (!) große Spielwelt und erstaunlich wenig Humor

Zwar wirkt Borderlands 4 auf den ersten Blick mit seiner markanten Cel-Shading-Optik recht vertraut, doch der erste Eindruck täuscht darüber hinweg, dass Gearbox einige Punkte neu angeht.

Zunächt einmal wirkt der Trailer deutlich düsterer und ernster, als wir es vom oft quatschigen Borderlands gewohnt sind. Aber schaut doch erst einmal selbst:

2:25 Borderlands 4: Der Koop-Shooter meldet sich mit dem ersten Trailer zurück

Autoplay

Nur ein großer Planet! Vorbei sind die Zeiten, in denen wir wie zuletzt in Borderlands 3 die Galaxie bereisen. Teil 4 setzt auf den Planeten Kairos als einzige Open World, die allerdings so groß sein soll, wie keine zweite in der Reihe.

Mehr Dynamik! An der Mobilität hat Gearbox ebenfalls geschraubt, was auch bereits durch den flinken Einsatz eines Enterhakens mit anschließendem Doppelsprung im Trailer zu sehen ist.

Neuer Bösewicht! Auf Handsome Jack und die Influencer-Twins folgt ... der Zeitwächter – der den Lore-affinen unter euch ein Begriff sein könnte. Unser Widersacher wurde wohl vom Alien-Volk der Eridianer erschaffen und hat hoffentlich trotz seiner düsteren Aura wieder den ein oder anderen markanten Spruch auf Lager.

Hier gibt's übrigens ein paar brandneue Bilder aus Borderlands 4, inklusive neuem Bösewicht:

Neue Kammerjäger: Mit wem genau wir uns in die Loot-Jagd stürzen können, hat Gearbox zwar noch nicht enthüllt, im Trailer sehen wir aber bereits einen schwer bewaffneten Tank, eine Art Wissenschaftlerin und einen mit zwei Schwertern ausgestatteten Assassinen.

Laut Gearbox - an der Stelle nochmal ein Verweis auf das Interview von GameStar-Kollege Tillmann – sollen die neuen Kammerjäger mit den "vielfältigsten Fertigkeitsbäumen" der gesamten Reihe ausgestattet sein.

Ein komplett neues Borderlands-Kapitel

Zwar knüpft Borderlands 4 an das Ende des Vorgängers an, will aber deutlich weniger auf den Nostalgiefaktor setzen als zuletzt Teil 3 und Pitchford gibt keine Garantie, das alle altbekannten Charaktere zurückkehren. Bei Gearbox will man sich nicht auf das Altbekannte verlassen, sondern ein komplett neues Kapitel der Reihe aufschlagen.

Wie ist euer erster Eindruck von Borderlands 4 und wäre es für euch ok, wenn die Reihe in einigen Bereichen neue Töne anschlägt?