Borderlands 4: Release, Story, Gerüchte und alles, was wir zum nächsten Teil wissen

Alles, was wir bereits zu Borderlands 4 wissen.

Entwickler Gearbox arbeitet am nächsten Teil der Borderlands-Reihe, das wissen wir bereits. Und die Chancen stehen ziemlich gut, das es sich dabei um Borderlands 4 handeln wird. Wir fassen euch hier alle Infos zusammen, die es schon zum nächsten Teil gibt.

Release: Wann erscheint Borderlands 4?

Offiziell wurde die Arbeit am nächsten Borderlands-Titel erst im März 2024 bestätigt. Nachdem Take-Two Interactive Entwicklerstudio Gearbox Entertainment gekauft hatte, haben sie in einer Stellungnahme verkündet (via Gamingbolt):

"Wir haben es geliebt, uns mit Gearbox für jeden Teil der Borderlands-Reihe zusammenzutun und freuen uns, dass wir aktiv bei der Entwicklung des nächsten Teils der Serie dabei sind."

Gerüchte um eine Fortsetzung gibt es allerdings bereits seit 2021, auch unabhängig vom Ableger Tiny Tina's Wonderlands. Da Borderlands 3 inzwischen knapp fünf Jahre alt ist, könnte die Entwicklung also durchaus bereits etwas weiter fortgeschritten sein.

Da auch BL3 erst in seinem Release-Jahr angekündigt wurde, ist ein Release von Borderlands 4 noch 2024 zumindest nicht undenkbar. Wir halten aber ein Erscheinen 2025 oder später für wahrscheinlicher.

Neben einem neuen Teil bekommt die Borderlands-Reihe auch einen Live-Action-Film:

Wann wird Borderlands 4 enthüllt?

Bislang gab es noch keine offizielle Enthüllung von Borderlands 4, wenn wir Glück haben, könnte es aber gar nicht mehr so lange dauern. Ein kürzlicher Beitrag vom X/Twitter-Account des Summer Game Fests hat nämlich einen vielsagenden Teaser gepostet:

2K plant, den nächsten Teil von einer der größten und beliebtesten Reihen von 2K beim Summer Game Fest am Freitag, den 7. Juni, zu enthüllen.

Ob es sich hier wirklich um Borderlands 4 handelt, wissen wir natürlich nicht. Mögliche andere Kandidaten wären etwa die BioShock- oder Mafia-Reihe. Die Chancen stehen aber ziemlich gut, dass es hier um Borderlands 4 geht, nicht zuletzt durch die kürzliche Stellungnahme von Take-Two, die eine Arbeit am nächsten Teil bestätigt hat.

Story: Was wissen wir schon zur Handlung von Borderlands 4?

Offiziell gibt es bislang natürlich keine Story-Synopsis zum nächsten Teil. Wenn es sich beim nächsten Ableger aber tatsächlich wieder um einen Mainline-Titel handeln sollte, dürfte er die Story nach Borderlands 3 weiterführen.

Dann bekommen wir hoffentlich auch eine Antwort auf die vielleicht größte offene Frage des Vorgängers: Nämlich, was am Ende mit Lilith passiert ist. Aktuell können wir aber nur spekulieren.

Was ändert sich beim Gameplay von Borderlands 4?

Auch hier kennen wir noch keine Details. Wir gehen aber aktuell nicht davon aus, dass sich viel an der klassischen Koop-Shooter-Formel ändern wird. Das heißt, uns dürften vermutlich wieder weitläufige Areale, Shooter-Action und jede Menge Loot erwarten.