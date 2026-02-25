"Was zur Hölle ist das?": Anime-Fan will eigentlich nur einen Boruto-Manga kaufen, sucht sich dafür aber die vollkommen falsche Anlaufstelle und wird über's Ohr gehauen

Das Hobby des Mangasammelns kann mit der Zeit ganz schön auf den Geldbeutel gehen. Klar, dass der ein oder andere Fan entsprechend nach Möglichkeiten sucht, etwas günstiger wegzukommen.
Ein solcher Fan stellt nun fest, dass nicht jeder Deal seinen Preis auch wert ist. Bei einem "TikTok-Laden" wurde "YoungwiMn" nämlich ganz schön böse überrascht.
"Das war dein erster Fehler"
Der X-Beitrag von "YoungwiMn" erzählt seine ganze Geschichte eigentlich bereits in zwei Bildern. Links seht ihr den ersten Band des Mangas "Boruto: Two Blue Vortex" in der Originalfassung. Das Sequel zum Sequel der Naruto-Geschichte sieht auf diesem Bild so weit normal aus.
Beim zweite Bild von "YoungwiMn" lässt sich hingegen maximal auf den ersten kurzen Blick eine Ähnlichkeit erkennen – aber seht am besten selbst:
Abgesehen von der offensichtlichen Satire von Borutos Design sind übrigens auch der Name des Mangas ("Kobeto?") und die zugehörige Nummer zum Mangaband falsch. Ein wahres Meisterwerk nach dem Motto "Je länger man hinsieht, desto schlimmer wird es" eben.
- Auch die Kommentare unter dem Beitrag haben nur wenig Erbarmen mit dem Gelackmeierten. Überhaupt bei einem "TikTok-Shop" einzukaufen, war doch schon der erste Fehler, wie etwa "KennHud_" meint.
- Einige der Fans verspüren allerdings auch eine Art morbide Neugier, was tatsächlich hinter der gefälschten Boruto-Kopie steckt. Während manche Kommentare zynischerweise meinen, dass die Fälschung "vermutlich besser als das Original" sein dürfte, hat "BARA_CHOPPER" wohl tatsächlich Interesse daran, zu erfahren, ob und welche Qualität im Fehlkauf steckt.
Immerhin beteuert der Manga-Fan nun, nie wieder bei einem unverifizierten Online-Shop einzukaufen – Schnäppchen hin oder her.
Wo kauft ihr eure Bücher - oder lest ihr eure Manga nur noch digital?
