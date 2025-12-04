Läuft gerade Trailer zeigt Naruto und Sasuke bei epischem Kampf in einer Cyberpunk-Stadt - bei uns gibt's das zugehörige Spiel leider nicht
6 Aufrufe

Cassie Mammone
04.12.2025 | 12:07 Uhr

Zum 10. Jubiläum von Naruto Mobile ist ein Trailer erschienen, der Naruto und Sasuke bei einem Kampf in einer Cyberpunk-Stadt zeigt. In den Genuss des Handyspiels kommen jedoch nur chinesische Naruto-Fans, weil es nie weltweit veröffentlicht wurde. Die schicke Animation können immerhin alle anschauen.
