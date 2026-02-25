Pokémon Feuerrot und Blattgrün haben einen fatalen Bug, der euch ein Legendary kosten kann, aber so umgeht ihr den Fehler

Passt beim Port von Pokémon Feuerrot und Blattgrün auf diesen Bug auf!

Pokémon Feuerrot und Blattgrün kehren am 27. Februar 2026 auf die Nintendo Switch zurück. Dabei handelt es sich allerdings nicht um Remasters oder gar Remakes, sondern simple Ports, mit denen die Klassiker im Wesentlichen eins zu eins auf die moderne Konsole gebracht werden.



Das bedeutet auch, dass alte Bugs vermutlich wieder zum Tragen kommen und einer davon kann euch ein legendäres Pokémon kosten, wenn ihr nicht vorbereitet seid.

Legendäre Hunde und ihr Fluchtverhalten

Nachdem ihr alle Storyinhalte abgeschlossen und mindestens 60 Pokémon gefangen habt, bekommt ihr in Feuerrot und Blattgrün die Möglichkeit eins von den drei legendären Hunde-Pokémon Entei, Raikou und Suicune zu fangen. Durch einen Fehler können sich Entei und Raikou allerdings selbst unwiederbringlich aus dem aktuellen Spielstand kicken, falls sie Brüller einsetzen.

Welches der drei ihr in eurem derzeitigen Savegame fangen könnt, hängt von eurem gewählten Starterpokémon ab. Ihr könnt also nicht ohne weiteres alle drei Pokémon fangen und müsst euch gegebenenfalls mit Tauschen aushelfen.

Bisasam: Entei

Entei Schiggy: Raikou

Raikou Glumanda: Suicune

Wanderpokémon: Die drei Legendarys haben keinen festen Standort, sondern können überall auf dem Festland in Kanto gefunden werden, sobald ihr die Top 4 besiegt und den nationalen Pokédex (60 Pokémon) erhalten habt.

Ein Bug lässt Entei und Raikou nie wieder auftauchen

Durch einen Glitch kann es bei Entei und Raikou passieren, dass die scheuen Wesen mit der Attacke Brüller fliehen und sich danach im aktuellen Spielstand nie wieder blicken lassen. In diesem Fall gibt es keine Möglichkeit mehr, um sie regulär zu fangen.

Mit Glumanda und Suicune seid ihr sicher, weil Suicune Brüller nicht beherrscht.

Wenn ihr Entei und Raikou fangen wollt, könnt ihr euch allerdings vorbereiten und dafür sorgen, dass euer jeweiliger legendärer Hund keine Chance zu fliehen bekommt. Ihr müsst dafür sorgen, dass die beiden Brüller nicht einsetzen können.

So verhindert ihr Brüller:

Verhöhner: Zwingt ein Pokémon für zwei Runden nur Angriffsattacken einzusetzen.

Zwingt ein Pokémon für zwei Runden nur Angriffsattacken einzusetzen. Zugabe: Zwingt ein Pokémon für zwei bis sechs Runden den letzten Angriff zu wiederholen.

Zwingt ein Pokémon für zwei bis sechs Runden den letzten Angriff zu wiederholen. Verwurzler: Hebt die Wirkung von Brüller auf.

Hebt die Wirkung von Brüller auf. Lärmschutz: Blockiert Brüller und alle Geräusch-Attacken.

Blockiert Brüller und alle Geräusch-Attacken. Meisterball: Fängt ein Pokémon garantiert.

Der unkomplizierteste Weg ist hier vermutlich, den Meisterball für genau diese Situation aufzuheben. Damit können die beiden Ausreißer nirgendwohin. Ihr bekommt ihn im Laufe der Storyquests als Belohnung für den Kampf gegen Giovanni.

Wenn ihr nach dem Abschluss der Hauptgeschichte auf die Jagd nach Entei oder Raikou geht, habt ihr ihn also auf jeden Fall im Inventar – vorausgesetzt, ihr habt ihn nicht schon vorher benutzt.

Was denkt ihr: Freut ihr euch auf Feuerrot und Blattgrün oder hättet ihr euch mehr erhofft, als einen simplen Port?