Anime-Neuling hat erst vor 3 Monaten mit One Piece angefangen und ist mittlerweile so sehr von der umfangreichen Geschichte überwältigt, dass er sich schriftliche Notizen machen muss

Fast jede*r Anime-Fan hat zumindest schon einmal von One Piece gehört, doch längst nicht alle kennen die Geschichte rund um Ruffy und seine Crew wirklich – von Personen, die mit Anime nie in Berührung gekommen sind, ganz zu schweigen.

Ein solcher Neueinsteiger wollte Anime eine allerletzte Chance geben und wählte dafür One Piece. Jetzt ist er von der Komplexität der Story und dem Aufbau der Welt so überwältigt, dass er sich sogar Notizen machen musste, um den Überblick zu behalten.

One Piece ist sein letzter Versuch, Anime eine Chance zu geben

Bei dem frischen One Piece-Fan handelt es sich um X-User YUNGJEFF, der erst im November 2025 One Piece für sich entdeckt hat. Davor war YUNGJEFF kein Fan von Anime-Serien, da er laut eigener Aussage auch nach mehreren Anläufen kein Interesse dafür entwickeln konnte.

Als allerletzten Versuch wählte er One Piece – mit der Aussage:

“Ich habe beschlossen, mir alle Folgen von One Piece anzusehen. Ohne Unterbrechung. Das wird entweder mein Interesse für Anime retten oder zerstören. Wünscht mir Glück auf dieser Reise.” (via gepinnten Beitrag auf X)

Der User hatte bereits im Januar 2026 aufgrund seines fehlendes Vorwissens zur beliebten Serie einige wilde Theorien aufgestellt, die der Community besonders gefallen hat. Mehr dazu findet ihr hier:

Anime-Neueinsteiger ist komplett fasziniert von One Piece und macht sich sogar Notizen

Seitdem sind über drei Monate vergangen und YUNGJEFF hat gerade den Enies Lobby-Arc und den dazugehörigen Post-Enies Lobby-Arc hinter sich. Aktuell befindet sich der User im Thriller Bark-Arc und ist fasziniert von der Welt der Piraten und den Strohhüten in One Piece.

Er ist sogar so fasziniert und überwältigt von der Geschichte und der Welt von One Piece, dass er sich ein Notizbuch und einen Stift schnappen musste, um bestimmte Ereignisse, Enthüllungen, Verbindungen und Charaktere festzuhalten.

Seine handgeschriebenen Notizen findet ihr hier in seinem veröffentlichten Beitrag:

"Diese One Piece-Geschichte wurde so überwältigend... Bruder, ich musste dafür sogar einen Notizbuch herausholen während ich die Show angeschaut habe."

Auf seinem Notizblock finden sich unter anderem Anmerkungen zu Ruffys Familie, dn vier Kaiser*innen, den sieben Samurai der Meere sowie zu Shanks und Blackbeard – etwa, wie sie zueinander stehen oder wie Blackbeard Shanks die Narbe zufügte. Auch die Enthüllung, dass Shanks einst Mitglied der Roger-Piraten war, hat YUNGJEFF in seinen Notizen festgehalten.

In den Kommentaren reagiert die Community begeistert. Viele freuen sich darauf, wie der Neueinsteiger auf kommende Plot-Twists reagieren wird – besonders auf jene Momente, die er als Nicht-Anime-Fan bislang unmöglich kennen konnte.

Erinnert ihr euch noch an die Serie, die eure Liebe zu Anime entfacht hat?