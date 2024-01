Brainiac zieht die Fäden - Der Oberschurke von Suicide Squad: Kill the Justice League

Was ist in Suicide Squad los? Das “Kill the Justice League” im Titel des Spiels ist wörtlich zu nehmen. Denn die einzigen Helden der Liga sind allesamt zu grausamen Psychopathen geworden, die gnadenlos die Sau rauslassen und keinerlei Skrupel mehr kennen. So tötet Superman einfach willkürlich Leute und sogar Batman, der sonst nie jemand umbringt, meuchelt heimtückisch Unschuldige.

Doch warum führen sich die Helden so derbe auf? Der Grund dahinter ist der Superschurke Brainiac. Doch wer ist das? In den folgenden Absätzen erfahrt ihr mehr zur ultimativen Bedrohung im Spiel, gegen die selbst das Suicide Squad alles in der Macht Stehende tun muss, um am Ende zu obsiegen.

Brainiac - Außerirdischer Tyrann

Wer ist das eigentlich? Brainiac ist nicht etwa ein nerdiger Superschurken-Wannabe, sondern ein skrupelloses Alien. Er reist in seinem riesigen, schädelförmigen Raumschiff durchs All und hat nun die Erde erreicht. Dort hat er sein Schiff über Metropolis geparkt und die Einwohner entweder getötet oder in seine abscheulichen Diener verwandelt. Nur noch wenige Überlebende sind übrig und auch sie werden gnadenlos von Brainiacs Lakaien gejagt, verwandelt oder einfach gekillt.

Außerdem entstanden überall in der Stadt mysteriöse Plattformen und Objekte, die eine Art Wirbelwind erzeugen. Zu allem Überfluss durchpflügen gigantische Greifarme die Metropole und überall lauern weitere Monster.

Brainiacs Kontrolle ist dabei absolut. Er beherrscht alles in Metropolis und das schließt auch deren Verteidiger mit ein. Denn als die Helden der Justice League sich ihm und seiner Invasion entgegenstellten, wurden auch sie nach und nach von Brainiac korrumpiert und zu abscheulichen Zerrbildern ihrer selbst.

So wurde aus Superman ein grausamer Tyrann, Batman zu einem skrupellosen Killer, der Flash zu einem noch nervigerem Ärgernis und Green Lantern zu einem fiesen Sadisten. Nur Wonder Woman scheint sich der Kontrolle durch Brainiac zu entziehen, während der Rest der Justice League nun in Brainiacs Diensten seine Kontrolle weiter verstärkt.

Was kann Brainiac? Brainiac an sich ist eine außerirdische Lebensform, die sich allerlei kybernetischer Implantate bedient, um sich mit seiner Technologie auf seinem Schiff zu verbinden. So kann er auch die gewaltigen mechanischen Tentakel steuern, die sich überall in Metropolis herumschlängeln. Brainiac kann also auch von seinem Schiff aus alles und jeden in Metropolis direkt angreifen.

Darüber hinaus ist Brainiac extrem intelligent und seine Pläne sind seinen Feinden oft mehrere Schritte voraus. Was immer ihr also im Spiel tut, geht davon aus, dass Brainiac schon einen Plan dagegen ausgeheckt hat.

Brainiacs grausamste und schrecklichste Fähigkeit ist aber seine mächtige psionische Macht. Er kann mit der Macht seines Geistes andere Wesen kontrollieren und korrumpieren. Das hat er offenbar mit der Justice League gemacht, wobei er sie offenbar nicht direkt kontrolliert, sondern ihren Geist derart verdorben hat, dass sie ihm aus freien Stücken folgen und ihre einst noble Gesinnung völlig pervertiert wurde.

Da dieser Vorgang offenbar nicht heilbar ist, gibt es nur eine Lösung: Die Tötung der ehemaligen Helden, wie schon der Titel des Spiels vorhersagt.

Was am Ende das Schicksal der einstigen Helden und neuen Antihelden ausgeht und was Brainiacs großer Plan ist, erfahrt ihr am 2. Februar, wenn das Spiel für PS5, Xbox Series S/X sowie den PC erscheint. Weitere Infos zu Suicide Squad: Kill the Justice League findet ihr hier.