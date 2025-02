Brandneuer PS5-Hit im Angebot: Dieses wunderschöne Koop-Spiel erscheint nächste Woche und ist jetzt schon Platz 1 der Verkaufscharts!

Nächste Woche erscheint das große neue Koop-Spiel der It Takes Two-Macher. Bei Amazon bekommt ihr es jetzt schon für PS5 und Xbox günstiger im Sonderangebot.

Bereits am 6. März, also nächste Woche Donnerstag, ist es so weit: Mit Split Fiction erscheint das neue Spiel von Hazelight, dem Studio hinter dem gefeierten It Takes Two, und schickt euch erneut auf ein großes Koop-Abenteuer. Wenn ihr noch schnell vorbestellen wollt, ist jetzt ein guter Zeitpunkt dafür, denn bei Amazon bekommt ihr Split Fiction gerade günstiger, und zwar sowohl in der PS5-Version als auch in der Fassung für Xbox Series X:

Kein Wunder also, dass Split Fiction bei Amazon jetzt bereits auf Platz 1 der PS5-Spiele-Bestsellerliste steht und damit aktuell sogar Monster Hunter Wilds schlägt! Übrigens gilt die übliche Preisgarantie: Falls das Spiel in den nächsten Tagen bis zum Release noch günstiger werden sollte, zahlen alle, die vorher schon bei Amazon vorbestellt haben, automatisch den günstigeren Preis.

Nur einmal bezahlen und zu zweit im Koop spielen!

0:30 Split Fiction bekommt erneut praktisches Feature, das den Koop-Partner bares Geld sparen lässt

Falls ihr Split Fiction gemeinsam online spielen wollt, braucht ihr euch das Spiel übrigens nur einmal zu kaufen. Wie schon bei It Takes Two könnt ihr die zweite Person nämlich über den sogenannten Freunde-Pass kostenlos zu eurem Spiel einladen. Da Split Fiction Crossplay bietet, funktioniert das auch dann, wenn diese Person auf einer anderen Plattform spielt als ihr, egal ob PS5, Xbox Series oder PC.

Was ist Split Fiction überhaupt?

PLUS 12:03 Wird Split Fiction noch besser als It Takes Two? - Wir haben es gespielt

Split Fiction bleibt der Formel von It Takes Two im Wesentlichen treu. Es handelt sich um ein reines Koop-Spiel, das ihr zu zweit entweder lokal oder online spielen könnt. In beiden Fällen erlebt ihr das Geschehen in der Regel im Split Screen, sodass ihr stets seht, was die andere Person gerade tut, und ihr eure Aktionen optimal aufeinander abstimmen könnt.

Diesmal schlüpft ihr in die Rollen zweier Autorinnen. Die eine schreibt Science-Fiction-, die andere Fantasy-Romane. Beide stecken gemeinsam in den Welten ihrer eigenen Geschichten fest und müssen nun zusammenarbeiten, um den Weg zurück in die Realität zu finden. Dabei wechseln sie immer wieder zwischen den beiden Genres hin und her.

Egal ob online oder lokal: Split Fiction wird meistens im Split Screen gespielt.

Für optische Abwechslung ist durch diesen Wechsel zwischen den zwei so verschiedenen und wunderschön in Szene gesetzten Welten auf jeden Fall schon mal gesorgt. Doch auch spielerisch scheint Split Fiction wieder extrem vielseitig zu sein und von Rätseln über Platforming und Action bis hin zu Drachenflügen über die Fantasy-Welt wieder so ziemlich alles zu bieten, was sich aus dem Szenario herausholen lässt.

Ob Split Fiction tatsächlich an die Qualität von It Takes Two, das in unserem GamePro-Test seinerzeit 90 Punkte abgestaubt hat, herankommen wird oder es sogar übertrifft, können wir natürlich erst nächste Woche mit Sicherheit sagen. Was bislang vom Spiel zu sehen war, stimmt aber schon mal sehr hoffnungsvoll, auch im Hinblick auf die erneut hohe Produktionsqualität. Es wäre schon eine große Überraschung, wenn Split Fiction nicht mindestens ein sehr gutes Koop-Spiel werden würde.