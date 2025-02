Test zu Split Fiction: Wann unser Review zum Koop-Abenteuer erscheint

Alle Infos zum GamePro-Test von Split Fiction.

Nach A Way Out und It Takes Two erscheint mit Split Fiction am 06. März 2025 das neue Koop-Spiel von Entwickler Hazelight für PS5, Xbox Series X/S und PC. Damit ihr vor dem Release über alles Wichtige informiert seid, werden wir das Action-Adventure im GamePro-Testlabor natürlich gründlich unter die Lupe nehmen und euch verraten, wie sehr uns die Geschichte von Mio und Zoe an die Konsole gefesselt hat.

Da heute bereits die Keys und weitere Infos vom Entwickler in der Redaktion gelandet sind, dürfen wir schon verraten, wann unser Test erscheint.

Das Test-Embargo von Split Fiction fällt am:

Datum: 04. März 2025

04. März 2025 Uhrzeit: 17:00 Uhr

Wer hat die Ehre? Erneut lassen sich Tobi und meine Wenigkeit den (hoffentlich großen) Spaß nicht nehmen und werden Split Fiction für euch testen – so, wie wir es bereits vor knapp vier Jahren mit It Takes Two gemacht haben.

Habt ihr vorab spezielle Punkte, die euch beim neuen Spiel von Hazelight ganz besonders interessieren, lasst es uns gerne im Kommentarbereich wissen.

PLUS 12:03 Wird Split Fiction noch besser als It Takes Two? - Wir haben es gespielt

Das ist Split Fiction, das neue Spiel der It Takes Two-Macher

Vorab: Seid ihr auf der Suche nach ausführlichen Angespielt-Eindrücken, schaut gerne in die GamePro-Preview von Kollegin Eleen, die Split Fiction vor wenigen Wochen bereits in Stockholm bei Hazelight mehrere Stunden zocken konnte.

Erneut ist das Action-Adventure voll auf Koop ausgelegt – ihr müsst das Spiel übrigens fürs gemeinsame Spielen nur einmal kaufen – und zu Beginn müsst ihr euch zwischen den beiden Autorinnen Mio und Zoe entscheiden. Crossplay wird unterstützt.

Der Kniff des Spiels: Ihr werdet in die geschriebenen Geschichten der beiden gezogen, und zwar in die Fantasywelt von Zoe und in das mittelalterliche Setting von Mio. Und hier, so zumindest Eleens erste Eindrücke, geht ähnlich It Takes Two ein Feuerwerk an spaßigen und teils absurd humorvollen Mechaniken ab.

Ob sich die abwechslungsreichen Spielereien über die volle Spielzeit tragen und die Geschichte begeistert, verraten wir euch dann am 04. März im Test.