Amazon Prime Day Juli 2024: Diese 5 Brettspiel-Angebote für die ganze Familie lohnen sich besonders

Es ist mal wieder Amazon Prime Day. Zeit für einen Brettspiel-Empfehlungsartikel.

Wer einmal mit dem Brettspiel-Hobby angefangen hat, kommt nur schwer wieder davon los. Ich spreche da aus Erfahrung, denn seit ich vor knapp 8 Jahren meine Liebe zu analogen Spielen wieder entdeckt habe, hat sich bei mir eine stattliche Spielesammlung angehäuft.

Wer Neuzugänge für seine eigene Sammlung sucht – oder generell nach guten Brettspiel-Angeboten sucht – findet derzeit viele beim aktuellen Amazon Prime Day. Hier sind zahlreiche Spiele reduziert und einige davon lohnen sich besonders. Ich habe jedenfalls die Liste gescannt und fünf Titel herausgepickt, die ich empfehlen kann – auch unabhängig von den aktuellen Amazon-Preisen.

Wie immer gilt natürlich: Es handelt sich um komplett persönliche Empfehlungen – dass euch die Spiele ebenfalls gefallen, ist also nicht unbedingt garantiert. Ich konzentriere mich zudem auf Spiele für die ganze Familie, die größeren Brocken lasse ich also außen vor.

Dodelido

Dodelido wurde von Autor Jacques Zeimet erdacht.

Verlag: Schmidt Spiele

Schmidt Spiele Spielerzahl: 2-6

2-6 Altersempfehlung: Ab 8 Jahren

Ab 8 Jahren Spielzeit: 10 bis 20 Minuten

Bei Dodelido ist es das Ziel, zuerst sämtliche eigenen Handkarten mit unterschiedlich farbigen Tieren ausgespielt zu haben. Dafür ist allerdings ordentlich Konzentration und ein gutes Auge nötig. Seid ihr dran, spielt ihr eine Karte auf einen von mehreren Stapeln in der Tischmitte und müsst dann das Merkmal nennen, was dort am häufigsten zu sehen ist.

Liegen dort also beispielsweise zwei Karten mit Pinguinen und nur eine mit einem Flamingo, lautet die richtige Ansage "Pinguin". Sind alle Tiere blau, muss "blau" gerufen werden. Ewig Zeit bleibt dafür aber natürlich nicht, wer länger als zwei Sekunden überlegt, muss die bereits ausliegenden Karten zu sich nehmen.

Mit seinen sehr simplen Regeln und den vielen witzigen Situationen, die im Laufe eines Spiels auftreten können, ist Dodelido für mich so etwas wie ein moderner Klassiker. Dank des kompakten Formates eignet sich das Spiel auch hervorragend als Mitbringsel.

Karak

Die Autoren von Karak sind Roman Hladík und Petr Mikša.

Verlag: Kosmos

Kosmos Spielerzahl: 2-5

2-5 Altersempfehlung: Ab 7 Jahren

Ab 7 Jahren Spielzeit: ca. 45 Minuten

In Karak erkunden zwei bis fünf wagemutige Abenteurer*innen ein düsteres Verlies, bekämpfen Monster und verbessern mit Tränken und Waffen die eigenen Charaktere. Die Dungeons entstehen durch das Legen von Plättchen immer wieder neu und auch das Ziehen von Gegnern sorgt immer wieder für Überraschungsmomente, das Bekämpfen der Feinde mit Würfeln zudem für Spannung.

Größter Pluspunkt sind aber die unterschiedlichen Charaktere, die jeweils zwei besondere Fähigkeiten haben, etwa zweimal würfeln dürfen oder durch Wände gehen können. Das sorgt für angenehmen Wiederspielreiz, da sich jede Figur tatsächlich etwas anders gespielt.

Ich werde nicht müde, Karak zu empfehlen, erst recht nicht zum aktuellen Angebotspreis. Das Spiel ist ein hervorragender Einstieg in den Dungeon Crawler-Bereich und durch seine Mechaniken sowohl für Kinder wie mitspielende Erwachsene gleichermaßen attraktiv.

Port Royal Big Box

Alexander Pfister hatte die Idee zu Port Royal.

Verlag: Pegasus

Pegasus Spielerzahl: 2-5

2-5 Altersempfehlung: Ab 8 Jahren

Ab 8 Jahren Spielzeit: 20 bis 50 Minuten

In Port Royal verschlägt es die Spielenden in die Karibik, in der sie mithilfe einer schlagkräftigen Schiffscrew versuchen müssen, möglichst viel Gold und Einflusspunkte einzusacken. Ein Zug läuft dabei in zwei Phasen ab. Zunächst werden Karten von einem verdeckten Stapel in der Tischmitte aufgedeckt. Aber Vorsicht: Wer zwei Piratenschiffe gleicher Farbe aufdeckt, verliert in dieser Runde alles!

In der zweiten Phase könnt ihr euch dann aus den ausliegenden Karten eine oder mehrere aussuchen und entweder zu Geld machen oder eure Crew damit verbessern, um dadurch im späteren Spielverlauf bestimmte Vorteile zu haben. Insbesondere der spannende "Push-Your-Luck"-Aspekt zeichnet Port Royal aus und macht es auch knapp 10 Jahre nach seinem Erstrelease immer noch zu einem meiner liebsten Kartenspiele überhaupt.

Die vor einigen Jahren erschienene Big Box enthält nicht nur das Grundspiel, sondern auch zwei Erweiterungen, die unter anderem Aufträge und eine kleine Kampagne ins Spiel bringen.

Drachenhüter

Der Autor – und gleichzeitig Illustrator – von Drachenhüter ist Michael Menzel.

Verlag: Kosmos

Kosmos Spielerzahl: 2-4

2-4 Altersempfehlung: Ab 8 Jahren

Ab 8 Jahren Spielzeit: 20 Minuten

Drachenhüter macht euch zu den namensgebenden Wächtern der feuerspeienden Wesen, von denen es im Spiel insgesamt vier Arten gibt. Aus zwei Kartenstapeln wird das sogenannte "Magische Buch" erstellt, das auf der linken Seite eine Zahl und auf der rechten Seite eine Drachenart zeigt. Habt ihr die entsprechende Drachenzahl auf der Hand, könnt ihr sie ausspielen und erhaltet eine Belohnung in Form von Amuletten.

Natürlich lässt sich das Buch mit den eigenen Karten so verändern, dass es möglicherweise besser zur eigenen Kartenhand passt. Die Aufgaben des Buches wechseln also dauerhaft und da auch alle nicht-aktiven Spieler*innen diese erfüllen können, seid ihr die ganze Zeit im Spiel involviert.

Tolles Material, wunderschöne Illustrationen und ein überschaubares und intuitives Regelwerk zeichnen Drachenhüter in meinen Augen aus und machen es zu einer echten Empfehlung für alle, die nach Uno und Co. den nächsten Schrittt im Bereich der Kartenspiele gehen wollen.

Istanbul Big Box

Istanbul stammt aus der Feder von Rüdiger Dorn.

Verlag: Pegasus

Pegasus Spielerzahl: 2-5

2-5 Altersempfehlung: Ab 10 Jahren

Ab 10 Jahren Spielzeit: 40 bis 80 Minuten

Auf dem Basar von Istanbul ist es in diesem Spiel das Ziel, möglichst schnell fünf Rubine zu bekommen. Dafür schickt ihr als Kaufleute eure Gehilfen los, um an unterschiedlichen Orten Geld zu machen, Waren zu verkaufen oder zu tauschen oder andere Aktionen zu machen. Habt ihr eine Aktion erledigt, lasst ihr den Gehilfen auf dem entsprechenden Feld stehen, dürft aber später nicht vergessen, ihn wieder einzusammeln.

Der Basar wird in jedem Spiel aus mehreren Plättchen zusammengesetzt, der Aufbau ist also stets variabel. Die Big Box enthält zudem noch zwei große Erweiterungen, die das Grundspiel mit noch mehr Orten und Aktionen ergänzen.

Zugegeben: Für Istanbul sollte man schon ein wenig Spielerfahrung haben, aber es ist auch knapp 10 Jahre nach seinem Erstrelease immer noch ein wahnsinnig reizvolles und immer wieder neu spannendes Spiel, das ich euch nur wärmstens ans Herz legen kann.

Wenn ihr mehr Brettspiel-Tipps sucht, stöbert gerne in meinen Empfehlungslisten!

Tobias Veltin Die GamePro begleitet Tobi schon über die Hälfte seines Lebens. Als Leser von der ersten Ausgabe an absolvierte er zunächst im Jahr 2006 während seines Studiums ein halbjähriges Praktikum, bevor er Anfang 2009 fest zum Team stieß – und es dort bislang auch ausgehalten hat. Wenn er sich mal nicht mit Video- und Brettspielen beschäftigt, verbringt Tobi Zeit mit seinen beiden Töchtern, von denen er mindestens eine zur zukünftigen Halo-Weltmeisterin machen will. Mit der gleichnamigen Biermarke hat Tobi übrigens nichts zu tun. Leider.

Bei welchen Brettspiel-Angeboten im Amazon Prime Day habt ihr zugeschlagen?