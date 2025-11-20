Brettspiele am Black Friday: Das sind die besten Angebote auf Amazon!

Bei dieser Fülle an Angeboten findet jeder das passende Brettspiel für sich.

Für mich als Brettspiel-Fan ist der Black Friday die perfekte Gelegenheit, meine persönliche Sammlung um die Spiele zu erweitern, die mir bisher entweder zu teuer waren, oder bisher nicht die größte Priorität auf meiner Wanted-List hatten. Da dieses Jahr noch mehr Brettspiele als sonst reduziert sind, stelle ich meine persönlichen Empfehlungen, sowie die besten Schnäppchen vor, die ihr jetzt ergattern könnt. Ich gehe dabei nach den Kategorien Kennerspiel, Familienspiel und Kinderspiel vor.

Elias Mohr Das Einzige, was Elias davon abhält, sich noch mehr Brettspiele zu kaufen, ist der fehlende Platz in seiner viel zu kleinen Wohnung. Das hält ihn trotzdem nicht davon ab, sich ständig mit den neuesten Brettspiel-Releases und den besten Angeboten der Szene zu beschäftigen. Er spielt Brettspiele nicht nur leidenschaftlich gern, sondern entwickelt auch eigene Brettspiel-Prototypen.

Kennerspiele: Die Brettspiele für Vielspieler und wahre Fans

In dieser Kategorie fühle ich mich am wohlsten, weshalb ihr hier auch meine persönlichen Tipps für den Black Friday finden werdet. Kennerspiele richten sich an Leute, die gern Spiele mit erwachsenen Themen und komplizierteren Mechaniken spielen und etwas mit Anspruch auf dem Tisch haben wollen. Ich stelle euch drei meiner persönlichen Tipps vor. Doch zuerst folgt eine Übersicht mit weiteren Kennerspiel-Deals in der Black Week:

1: Blood Rage: Ihr werdet in Valhalla erwartet!

Blood Rage sieht nicht nur schön aus, sondern ist auch mechanisch extrem anspruchsvoll

Wer die volle Ladung Wikinger-Ästhetik will, der braucht dieses Brettspiel. In Blood Rage übernehmt ihr die Kontrolle über einen Wikinger-Clan während dem Weltuntergangs-Event Ragnarök und versucht, noch einen Platz in den heiligen Hallen von Valhalla zu ergattern. Dafür müsst ihr mit euren Truppen Gebiete auf dem Spielplan einnehmen, der während der Partie zusehends kleiner wird. Ihr erlangt auch Ehre, wenn bei euren Eroberungen Krieger getötet werden, weshalb es sich teilweise lohnen kann, die eigenen Truppen in ihren Untergang rennen zu lassen. Diese Idee ist einzigartig und sorgt für strategisch ganz neue Herangehensweisen.

2: Hero Quest: Ein Klassiker im neuen Gewand

Hero Quest ist eigentlich ein Dungeon Crawler, der in den 80ern seine Blütezeit hatte. Doch vor einigen Jahren wurde eine überarbeitete Neuauflage herausgebracht, die sich seitdem extrem großer Beliebtheit erfreut. Das Spielprinzip ist dabei sehr simpel: Schnappt euch euren Fantasy-Charakter, erkundet verschiedene Gebiete und kloppt euch mit verschiedensten Monstern.

Hero Quest ist regelmäßig im Angebot, so auch wieder am diesjährigen Black Friday.

Wem die große Grundspiel-Box zu sperrig oder zu teuer ist, kann auch zu Hero Quest: Der Aufbruchgreifen. Dabei handelt es sich um eine etwas abgespeckte Version des Basisspiels. Die Miniaturen der Gegner wurden durch Pappaufsteller ersetzt und auch die Möbel und Türen bestehen jetzt nicht mehr aus Plastik, sondern Pappe. Wer erstmal nur in die Welt von Hero Quest reinschnuppern will, für den ist diese Box perfekt geeignet. Auch eine der zahlreichen Erweiterungen könnt ihr am Black Friday jetzt günstiger abstauben.

3: The Witcher: die alte Welt

Wer sich vor the Witcher 4 nochmal richtig ins Thema stürzen will, ist hier goldrichtig. In diesem Brettspiel reisen wir in eine Zeit zurück, in der die Sphärenkonjunktion erst vor kurzem stattgefunden hat und die verschiedenen Hexer-Schulen als Antwort auf die aufkommende Monsterplage gegründet wurden. Als Vertreter einer der fünf Hexenschulen streift ihr durch das Land und versucht durch das Töten von Monstern mehr Ruhm zu erlangen, als eure Mitstreiter.

The Witcher macht auch ohne Geralt und Ciri als analoges Spielerlebnis ordentlich Laune.

Spaß für alle: die besten, reduzierten Familienspiele

Familienspiele sollen, wie der Name schon sagt, sowohl Kinder als auch Eltern ansprechen, damit der gemeinsame Familienabend mal aus was anderem besteht, als dem Fernseher. Eine große Empfehlung ist und bleibt dabei natürlich Dorfromantik. Die Videospiel-Umsetzung wurde 2023 zum Spiel des Jahres gewählt und entspannt auch beim analogen Plättchenlegen ungemein. Und das Beste: Weil alle zusammen spielen, ist am Ende auch niemand beleidigt.

Durch verschiedene Herausforderungen bleibt Dorfromantik abwechslungsreich und spannend.

Weitere Familienspiele, die stark reduziert sind:

Nur das beste für unsere Kleinen: Die besten Brettspiele für Kinder

Besonders für kleine Kinder ist Spielen nicht nur spaßiger Zeitvertreib, sondern kann die Entwicklung gezielt fördern und dabei helfen, bestimmte Fähigkeiten zu entwickeln oder zu verbessern. Wer also mit seinen Kindern spielt, tut ihnen und sich selbst was Gutes. Mein großer Tipp hierbei: Dragomino. Das süße Spiel erinnert ein wenig an Domino, aber mit mehr Mechaniken und supersüßen Drachenbabys. Es wurde 2021 zum Kinderspiel des Jahres gewählt.

Kinderspiele können auch Erwachsenen Spaß machen, vor allem wenn Drachen mitspielen.

Weitere Tipps: