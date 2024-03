Die besten Brettspiel-Angebote bei Amazon: Diese Geheimtipps sind supergünstig und ultra launig!

Diese Brettspiel Geheimtipps könnt ihr euch aktuell reduziert bei Amazon krallen.

Wollt ihr eure Brettspielsammlung mal wieder erweitern und seid auf der Suche nach neuen und spannenden Brettspielen? Dann solltet ihr vielleicht jetzt bei Amazon vorbeischauen. Mir persönlich hat es Mycelia sehr angetan, aber auch das beliebte Brettspiel Dorfromantik könnt ihr euch neben weiteren Geheimtipps schnappen.

Mycelia: Einfacher Einstieg ins Deckbuilding

Jeder Spieler beginnt mit dem gleichen Kartensatz. Durch geschickte Spielzüge und einer Portion Glück könnt ihr euer Deck mit neuen, individuellen Fähigkeiten erweitern. Das Ziel ist klar: Bringt die heiligen Tautropfen aus eurem Wald zum Schrein des Lebens, um den Segen der Waldgöttin zu erhalten.

Diese süßen Pilzwesen erwarten euch bei Mycelia.

Deckbuilding: In Mycelia könnt ihr euch auf eine einfache Umsetzung für die ganze Familie freuen.

In Mycelia könnt ihr euch auf eine einfache Umsetzung für die ganze Familie freuen. Hochwertiges Spielmaterial: Mit liebevollen Designs könnt ihr ganz einfach in eine mystische Spielwelt eintauchen.

Mit liebevollen Designs könnt ihr ganz einfach in eine mystische Spielwelt eintauchen. Inklusive Erweiterung: Kennerspieler kommen mit noch mehr Abwechslung und einer Steigerung des Spielniveaus voll auf ihre Kosten.

Kennerspieler kommen mit noch mehr Abwechslung und einer Steigerung des Spielniveaus voll auf ihre Kosten. Mehrspieler: Das Spiel ist für 2 bis 4 Spieler geeignet.

Das Spiel ist für 2 bis 4 Spieler geeignet. Familienfreundlich: Mit diesem Taktikspiel wird der nächste Spieleabend sicher nicht langweilig. Perfekt geeignet als Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenk für Kinder und Erwachsene.

Ihr wollt noch mehr über Mycelia erfahren? Dann schaut euch diesen Artikel von GamePro-Redakteur Tobias Veltin an:

My City: Gründet eine einzigartige Stadt!

In My City schlüpft ihr in die Rolle von Stadtplanern, die eine neue Stadt von Grund auf aufbauen. Das Spiel ist für 2 bis 4 Spieler geeignet. Mit Elan und Eifer baut ihr eure ersten Gebäude und entwickelt eure Stadt im Laufe von 8 Kapiteln, die jeweils aus 3 Spielen bestehen.

Aber aufgepasst: Nichts bleibt, wie es ist! Neue Regeln und Materialien sorgen dafür, dass sich der Spielverlauf ständig ändert. Kapitel für Kapitel gestaltet ihr das Schicksal eurer Stadt von der Gründerzeit bis zur Industrialisierung neu.

My City ist ein Legacy-Spiel, das sich mit jeder Partie verändert und weiterentwickelt.

Bei My City hat jeder Spieler sein eigenes Spielbrett, das er bei jedem Spiel neu gestaltet. Jedes Kapitel setzt sich aus drei Spielen zusammen, die eine in sich geschlossene Geschichte erzählen. Für jedes der acht Kapitel gibt es einen verschlossenen Umschlag. Darin befinden sich neue Regeln und verschiedene Materialien wie z.B. Aufkleber.

Mit diesen Aufklebern können die Spieler den Spielplan dauerhaft verändern. So erleben die Spieler den Aufstieg und die Geschichte ihrer Stadt in 24 spannenden Spielen.

Weitere Brettspiel-Angebote bei Amazon: