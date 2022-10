In Brotato bekämpfen wir als Kartoffel Aliens - und das Spiel kommt richtig gut an

Genre: Arena-Shooter-Roguelite Entwickler: Blobfish Release: 27.09.2022 Plattform: PC

In einer feindseligen Umgebung voller Aliens stürzt ein Raumschiff ab. Der einzige Überlebende: Brotato, ein Bewohner der Kartoffelwelt. Um auf die Rettung durch seine Freunde zu warten, muss er sich durch zahlreiche Gegnerhorden schnetzeln. Klingt schräg? Ist es auch! Doch Brotato hat auf Steam äußerst positive Bewertungen und beweist damit, was für ein Potential in ihm steckt. Wir verraten euch, wieso das Roguelite einen Blick wert ist.

Darum geht’s in Brotato

Brotato ist eine kriegserprobte Kartoffel. Der Name ist eine Mischung aus dem Englischen "brother", also Bruder, und "potato", also Kartoffel. Sie kann bis zu sechs Waffen gleichzeitig ausrüsten und in Arena-Shooter-Roguelite-Manier massig Gegnerwellen bekämpfen. Eine Welle dauert rund 20 bis 90 Sekunden, danach können diverse Items im Laden erworben werden.

Das Spiel befindet sich zwar noch im Early Access, doch der Status soll nur noch wenige Monate andauern. Bis dahin will Entwickler Blobfish mehr Inhalte wie Spielmodi und Komfort-Verbesserungen nachliefern.

Das ist das Besondere an Brotato

Ein Durchlauf ist in unter 30 Minuten beendet. Es gibt 30 spielbare Charaktere, sodass jeder Durchlauf einzigartig und der Wiederspielwert äußerst hoch ist. Auch an den Kriegswerkzeugen wird in Brotato nicht gespart, denn es gibt weit über 40 Waffenarten.

Dadurch, dass die Waffen automatisch abfeuern und der Winkel des Angriffs nur noch justiert werden muss, bietet Brotato eine simple Spielmechanik. Wem das noch zu schwer ist, der kann einen der fünf verschiedenen Schwierigkeitsgrade wählen, um das Spiel seinen Bedürfnissen anzupassen.

Außerdem kostet das Spiel aktuell lediglich knapp fünf Euro auf Steam. Der Entwickler gibt an, dass sich der Preis nach dem Verlassen der Early Access-Phase "vermutlich nicht" ändern wird.

Für wen ist Brotato geeignet?

All diejenigen, die nach einem anstrengenden Tag einfach nur eine schnelle Runde ballern wollen, sind mit Brotato bestens bedient. Durch das hohe Spieltempo und den großen Wiederspielwert ist der Titel etwas für alle Adrenalin-Junkies, die sich dem Sucht-Potential des Spiels nicht entziehen können.

Bislang ist das Spiel nur auf PC via Steam erhältlich. Ob noch Konsolenversionen folgen werden, ist nicht bekannt. Doch es könnte sein, dass zumindest nach dem Verlassen der Early Access-Phase eine Konsolenversion folgen könnte, wenn das Spiel weiterhin so gut ankommt.

Wäre Brotato etwas für euch oder habt ihr sogar schon selbst ins Spiel geschaut?