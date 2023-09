'Ich dachte, es ist ein Bug': Starfield-Spieler sind entsetzt, wie schlecht die Map in Städten ist

Starfield hat eine Ingame-Map, die bei vielen Fans für Entsetzen sorgt, vor allem in Städten.

Starfield kann jetzt schon von Vorbesteller*innen der teureren Premium-Editionen gespielt werden, morgen erscheint das Xbox Series S/X- und PC-Exclusive regulär. Die Reviews fallen größtenteils positiv aus, aber eine Sache finden durch die Bank alle Spieler*innen doof: Die Map. Während die Sternenkarte noch in Ordnung geht, ist die Karte vor allem innerhalb von Städten eigentlich komplett unbrauchbar.

Die Starfield-Map ist ein großes Problem, weil man darauf einfach gar nichts erkennt

Darum geht's: Starfield ist neben Baldur's Gate 3, Diablo 4 und Zelda TotK eines der größten Spiele des Jahres. Der neue Bethesda-Brocken kommt morgen auf den Markt, kann aber im Bezahl-Early Access auch schon seit einigen Tagen gespielt werden. Zum großen GamePro-Test zu Starfield geht es hier entlang.

Die Map ist der Horror: Wollt ihr in Starfield Planeten und Städte erkunden, werft ihr wahrscheinlich einen Blick auf die Map, um euch zu orientieren. Das bringt euch aber leider überhaupt nichts, weil die Map auf der Planetenoberfläche nur aus Punkten besteht und keinerlei Gebäude oder ähnliches zeigt.

Stattdessen sind nur die topografischen Höhenunterschiede erkennbar. Hier seht ihr einen direkten Vergleich mit einer Skyrim-Map:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Das bedeutet, dass sich die Karte auf der Oberfläche von Planeten schlicht nicht gebrauchen lässt. Vor allem in Städten wie Neon oder New Atlantis seid ihr mit dieser Map komplett aufgeschmissen und wärt ähnlich gut bedient, wenn es die Funktion einfach überhaupt nicht geben würde.

Fans sind entgeistert: Das kommt bei den vielen Spieler*innen, die Starfield jetzt schon zocken, wenig überraschend gar nicht gut an. Die meisten Stimmen auf Reddit und Co können auch einfach nicht so recht glauben, dass das wirklich so sein soll und haben die Map zunächst für fehlerhaft oder einen Bug gehalten.

"Ich war weggeblasen davon, wie schlecht die Boden-Karte ist. Ich dachte tatsächlich, mein Spiel wäre verbuggt." (via Reddit)

Aber nein, das soll so: Bei der Map in Starfield handelt es sich auch nicht um einen Skill, den ihr irgendwie steigern könntet, um eine anständige Karte angezeigt zu bekommen. Offenbar ist das genau so gewollt, was entsprechende Reaktionen hervorruft. Auf Reddit schreibt eine verwunderte Person zum Beispiel:

"Ich verstehe wirklich nicht, wie das in sieben Jahren Entwicklungszeit niemandem auffällt..."

In manchen Fällen gibt es zumindest Verständnis dafür, dass die Starfield-Map so aussieht: Beispielsweise, wenn wir auf einem noch nicht erkundeten, unbekannten Planeten landen – dann ergibt so ein Look durchaus Sinn. Auch die Sternenkarte kommt bei den Starfield-Spieler*innen in der Regel gut an. Aber dass auf der Karte auch in Städten einfach keinerlei Gebäude oder ähnliches verzeichnet ist, stößt auf sehr viel Kritik.

Abhilfe schaffen da allerhöchstens inoffizielle, interaktive Maps wie diese von Mapgenie hier. Auf denen könnt ihr euch zum Beispiel Akila City, Neon, Cydonia und mehr anzeigen lassen, komplett mit allen Läden, Restaurants, Gebäuden, Bars, Collectibles und dem ganzen Rest. Wenn ihr euch dort anmeldet, könnt ihr sogar einen Fortschritts-Tracker aktivieren.

Wir sind gespannt, ob Bethesda an der Map für die Städte in Starfield nochmal etwas drehen wird, oder ob es dabei bleibt, wie es ist.

Wie findet ihr die Map in New Atlantis, Neon und Co? Habt ihr Verständnis oder sogar Liebe für diese Design-Entscheidung übrig, was würdet ihr euch wünschen?