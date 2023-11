‚Das lustigste Bild jemals‘: Schnappschuss am Set von One Piece zeigt Ruffy und Buggy, wie sie Switch spielen

Buggy wird zum Rematch aufgefordert.

Die Schauspieler*innen der Real-Verfilmung von One Piece haben auch hinter den Kulissen eine Menge Spaß gehabt. In einem Netflix-Video mit den Outtakes aus Staffel 1 ist beispielsweise zu sehen, wie Jeff Ward, der Darsteller von Buggy, Iñaki Godoy, den Darsteller von Ruffy, auf kreative Weise beleidigt.

In dem Video ruft er, dass Godoy ein einsamer, trauriger Junge sei, der ständig bei FIFA verliert. Ein Schnappschuss vom Set zeigt nun, was Ward damit gemeint hat.

One Piece: Ruffy und Buggy messen sich in FIFA

Was ist auf dem Bild zu sehen? Twitter-User redbeanp13 zeigt ein Bild, auf dem Ward und Godoy bereits in ihren Kostümen sind. Die beiden sitzen vor einer Nintendo Switch, die mit einer Halterung höher positioniert wurde. Beide haben jeweils einen Joy Con als Controller in der Hand.

Bei dem Bild handelt es sich um eine Instagram Story von Godoy, der Ward zu einem Rückmatch in FIFA herausfordert. Er sagt, dass er dieses Mal nicht verlieren würde. Anscheinend hat Godoy öfter verloren, sonst hätte Ward nicht den Outtake mit dem traurigen, kleinen Jungen erwähnt.

Wie kommt das Bild bei den Fans an? Der User teilt das Bild mit der Aussage, dass das das lustigste Bild sei, das er jemals gesehen habe. Tatsächlich wirkt es skurril, dass sich die Erzfeinde Buggy und Ruffy auf eine Partie FIFA einigen und wie gebannt vor einer Switch-Konsole hocken.

Normalerweise würden die beiden ihren Kampf mit den Fäusten austragen, doch in dem Bild wirkt es so, als hätten sich Ruffy und Buggy auf einen gemütlichen Videospiel-Abend geeinigt.

Ein anderer User postet ein passendes Meme zu Godoys Sitzposition. Er lehnt sich beim Spielen mit dem Oberkörper nach vorne. Dem Meme zufolge nimmt Godoy dadurch das Spiel sehr ernst und aus einer lockeren Daddelei wird ein ernstzunehmender Kampf.

User SimonBSFCF macht sich darüber lustig, dass das womöglich der finale Endkampf von One Piece sein könnte. Zuvor müsse Ruffy noch gegen Blackbeard antreten, doch dann stünde einer Partie FIFA nichts mehr im Wege.

Ein weiterer User hat sogar den Endstand einer der vielen FIFA-Partien festgehalten. In einem Match hat Ward Godoy mit 9-2 besiegt.

Es könnte sein, dass Ruffy und Buggy sich in der Legacy Edition von FIFA gemessen haben. Dabei handelt es sich um eine heruntergestufte Edition, die viele Features vermissen lässt. Darunter befinden sich beispielsweise der Modus FUT Moments oder die Hypermotion2-Technologie.

Hätten die beiden Darsteller auf GamePro gehört, wäre ihnen der Kauf der vereinfachten Version erspart geblieben. Doch auch so scheint es, dass die beiden eine Menge Spaß beim Zocken hatten.

Was haltet ihr von dem Bild der beiden?