Link kehrt zurück auf Switch - In einem etwas anderen Zelda-Spiel

Nintendo ließ im Zuge des Nindies Showcases in einem Spiele-Trailer plötzlich das bekannte Theme aus The Legend of Zelda ertönen. Angekündigt wurde aber nicht etwa ein neuer Ableger der Hauptreihe, sondern eine Art Spin-off: Cadence of Hyrule - und dieses etwas andere Link-Abenteuer hat einen interessanten Twist.

Das steckt hinter Cadence of Hyrule

In Candence of Hyrule trifft The Legend of Zelda auf Crypt of the NecroDancer. Euch erwartet im Grunde ein Rhythmus-Spiel mit Rogue-like-Elementen.

Hier gibt Link den Ton an: So bewegt ihr euch durch eine zufällig erstellte Welt und zufällig erstellte Dungeons. Auf euren Abenteuern ertönen Remixes von insgesamt 25 Musikstücken aus den The Legend of Zelda-Spielen, nach deren Rhythmus ihr euch Stück für Stück fortbewegt, kämpft und ausweicht. Hierbei verlasst ihr euch auf bekannte Waffen, Items und Ausrüstungsgegenstände aus Zelda sowie aus Crypt of the NecroDancer.

Die Crux? Geratet ihr aus dem Takt, stoßt ihr im schlimmsten Fall mit Feinden zusammen. Sterbt ihr, beginnt ihr wieder von vorn.

Cadence of Hyrule soll im zweiten Quartal 2019 für Nintendo Switch erscheinen, hat aber noch keinen konkreten Release-Termin.

Der untere Gameplay-Trailer führt euch das Spielprinzp vor Augen.

Mit Candence of Hyrule hat Nintendo für dieses Jahr bereits das zweite Zelda-Spiel angekündigt. Ende des Jahres dürfen sich Fans zudem auf ein Remake des Game Boy-Klassikers The Legend of Zelda: Link's Awakening freuen.

Das beste Zelda

Warum Link's Awakening mein Lieblingsspiel ist

Was ist eure Meinung zu Cadence of Hyrule? Lacht euch das Spielprinzip an?