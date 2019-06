GamePro Live auf MAX - Wir beweisen in Cadence of Hyrule Taktgefühl

Ist euch auch so heiß? Wir sitzen gerade im Büro und freuen uns unheimlich über die Existenz unseres Ventilators. Da uns eh schon warm ist, können wir uns auch problemlos vor ein paar Scheinwerfer auf unser rotes Sofa setzen und ein bisschen mit euch zocken.

Taktgefühl? Was ist das?

Heute haben wir Cadence of Hyrule für euch, der Crypt of the Necrodancer-Spinoff im Zelda-Look. Hier geht es neben Geschicklichkeit vor allem um Taktgefühl.

Gemessen an dem Niveau der Witze, die Tobi und ich ab und an bringen, haben wir wahrscheinlich vom letzteren eher wenig, aber wer weiß? Vielleicht hat Hyrule Erbarmen mit uns.

Ann-Kathrin hat Redebedürfnis

Bevor wir jedoch mit dem Spielen loslegen, stehe ich euch noch Rede und Antwort im Daily Chat. Schließlich fiel das letzte GamePro Live wegen der E3 aus und ich hab das Gefühl, seit Ewigkeiten nicht mehr mit euch gesprochen zu haben.

Was macht ihr so? Wie geht es euch? Und wie hat euch die E3 gefallen? Darüber können wir ab 16 Uhr sprechen.

Seid live dabei beim GamePro-Stream auf MAX

Mittwochabend, 19. Juni, von 16 bis 19 Uhr. Wo: Auf unserem Twitch-Kanal MAX - Monsters and Explosions.

Was passiert?