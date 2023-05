Mit Switch Online bekommt ihr jetzt das beste Zelda, das keiner kennt

Ihr habt jetzt noch die Möglichkeit, dieses coole, aber relativ unbekannte Zelda-Spiel mit Switch Online zu zocken.

Geht es um das beste Zelda-Spiel, dann werden Titel wie Ocarina of Time oder Breath of the Wild genannt. Aber es gibt auch einen richtig empfehlenswerten kleinen Titel, den ihr diese Woche noch ohne Zusatzkosten mit Switch Online zocken könnt - und das solltet ihr! Die Spielzeit ist außerdem so kurz, dass ihr das sogar noch locker an einem Wochenend-Tag schafft.

Das ist das Zelda-Spiel in Switch Online

Falls ihr Switch Online abonniert habt, könnt ihr bis zum 7. Mai, also Sonntag, noch Cadence of Hyrule ohne Zusatzkosten zocken. Noch nie davon gehört? Wir verraten euch, was es mit diesem Spiel auf sich hat und warum ihr es ausprobieren solltet.

Auf howlongtobeat.com wird die Spielzeit für die Hauptstory mit 6 Stunden angegeben. Ihr könnt aber auch noch zwei Stündchen mehr rausholen, falls ihr zusätzlich Nebenaufgaben absolviert.

Mit Cadence of Hyrule könnt ihr euch die Wartezeit bis zum Tears of the Kingdom-Release ein wenig verkürzen, das Spielerlebnis erinnert allerdings eher an die klassichen 2D-Zeldas und vermittelt deren typischen Charme, kommt aber auch mit einem ganz eigenen Spielelement daher.

Der ziemlich sperrige volle Titel des Spiels lautet Cadence of Hyrule - Crypt of the NecroDancer featuring The Legend of Zelda und lässt bereits erahnen, dass es sich um ein Spin-off handelt, das im bekannten Universum angesiedelt ist.

Das Spiel ist zwar auf der einen Seite ein typisches Pixel-Zelda, bei dem ihr euch Monstern in Dungeons stellt und dafür Ausrüstung und Schätze abstaubt, aber das Ganze kombiniert mit Rhythmus-Mechaniken. Alles in Hyrule unterliegt dem Takt des schönen Soundtracks, der bekannte Zelda-Melodien neu interpretiert.

Im GamePro-Test könnt ihr euch ausführlich über den Titel informieren. Im unten verlinkten Artikel findet ihr außerdem die Zelda Top Ten der GamePro-Community.

0:58 Link aus Zelda tanzt sich auf die Switch - In Cadence of Hyrule ist Taktgefühl gefragt - In Cadence of Hyrule ist Taktgefühl gefragt

Diese Kombination ist ein spannender Twist für das altbekannte Zelda-Gameplay und funktioniert richtig gut. Im GamePro-Test, den wir euch oben verlinkt haben, konnte der Zelda-Titel von Indie-Studio Brace Yourself stolze 85 Punkte abräumen, was auch dem Metascore entspricht.

Wie sieht's bei euch aus: Kennt ihr Cadence of Hyrule schon oder werdet ihr es jetzt mit Switch Online noch ausprobieren?