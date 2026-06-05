Glückspilz kauft gebrauchtes CoD, findet darin Code und löst ihn auf seiner PlayStation ein - obwohl er angeblich seit 2017 abgelaufen ist

Call of Duty: Black Ops 3 wurde zeitweise mit einem Download-Code für das erste Black Ops verkauft.

Wer Call of Duty: Black Ops 3 statt auf der PS4 für die PS3 gekauft hat, bekam zwar keine Singleplayer-Kampagne wie in der anderen Version, aber dafür einen Download-Code für das erste Black Ops. Genau so ein Code hatte offenbar auch vor ein paar Monaten noch funktioniert, obwohl er eigentlich schon seit 2017 nicht mehr gültig sein sollte – und anscheinend ist das keine Seltenheit.

Gebrauchtes CoD enthält Download-Code, der immer noch funktioniert, obwohl er das schon seit 8 Jahren nicht mehr sollte

Glück muss man haben! Dann bekommt man manchmal zwei Spiele zum Preis von einem. So ist es jedenfalls dem Reddit-User mit dem Namen ForHonorMakesMeCry vor einigen Monaten ergangen.

Der hatte sich das altehrwürdige Black Ops 3 gebraucht für die PS3 gekauft, und zwar "aus Jux und Tollerei", wie er schreibt.

0:30 Call of Duty: Black Ops 7: Trailer zur Multiplayer-Beta des Shooters

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In der Hülle befand sich nach all der Zeit immer noch ein ungenutzter, einlösbarer Code für das allererste Black Ops:

"Ich kann nicht sagen, was überraschender ist: Der Fakt, dass der Code funktioniert, obwohl er abgelaufen ist, oder der Fakt, dass er noch nicht von irgendwem eingelöst worden ist, dem diese Kopie gehört hat."

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Dass der Code nicht eingelöst worden ist, könnte sich dadurch erklären lassen, dass die vorherigen Besitzer*innen Black Ops 1 vielleicht einfach schon kannten und keine Lust mehr darauf hatten.

Dass der Code aber immer noch funktioniert, obwohl er eigentlich abgelaufen sein sollte, wirkt wirklich sehr überraschend. Immerhin sollte das Ganze schon seit 2017 nicht mehr funktionieren.

So etwas kommt aber wohl immer mal wieder vor. Offenbar handelt es sich bei dem Ablaufdatum eher um eine Art Mindesthaltbarkeit. Ab und zu funktionieren die Codes wie hier noch sehr viel länger, manchmal wird aber auch strikt der Zeitrahmen eingehalten.

Die Kommentare unter dem Reddit-Beitrag sind jedenfalls voll von Leuten, die beides schon erlebt haben. Interessanterweise haben mehrere Menschen sogar genau dieselbe Situation wie dieser User hier erlebt und mit dem alten BO3 ein noch älteres BO gratis mit dazu bekommen.

Es kann sich also durchaus lohnen, einen Code einfach mal einzugeben, auch wenn der eigentlich schon abgelaufen sein sollte. Vielleicht habt ihr ja Glück und kommt so an ein unverhofftes Geschenk.

Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro.de.

Falls euch das alles hier aber viel zu alt ist, haben wir trotzdem gute Neuigkeiten für euch: Call of Duty Modern Warfare 4 wurde Ende Mai offiziell angekündigt und erscheint am 23. Oktober 2026 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC. Die Last-Gen-Konsolen werden beim diesjährigen COD allerdings nicht mehr berücksichtigt. Die Kampagne des Shooters dreht sich diesmal um einen Konflikt zwischen Süd- und Nordkorea.

Ist euch so etwas vielleicht auch schon einmal passiert? Falls ja, mit was für einem Download?