Glückspilz kauft gebrauchtes CoD, findet darin Code und löst ihn auf seiner PlayStation ein - obwohl er angeblich seit 2017 abgelaufen ist

Eigentlich sollte der abgelaufene Call of Duty-Code schon seit vielen Jahren nicht mehr funktionieren, aber der Download ist trotzdem gestartet. Es kann sich also lohnen, so etwas einfach auszuprobieren.

Profilbild von David Molke

David Molke
05.06.2026 | 07:15 Uhr

Call of Duty: Black Ops 3 wurde zeitweise mit einem Download-Code für das erste Black Ops verkauft. Call of Duty: Black Ops 3 wurde zeitweise mit einem Download-Code für das erste Black Ops verkauft.

Wer Call of Duty: Black Ops 3 statt auf der PS4 für die PS3 gekauft hat, bekam zwar keine Singleplayer-Kampagne wie in der anderen Version, aber dafür einen Download-Code für das erste Black Ops. Genau so ein Code hatte offenbar auch vor ein paar Monaten noch funktioniert, obwohl er eigentlich schon seit 2017 nicht mehr gültig sein sollte – und anscheinend ist das keine Seltenheit.

Gebrauchtes CoD enthält Download-Code, der immer noch funktioniert, obwohl er das schon seit 8 Jahren nicht mehr sollte

Glück muss man haben! Dann bekommt man manchmal zwei Spiele zum Preis von einem. So ist es jedenfalls dem Reddit-User mit dem Namen ForHonorMakesMeCry vor einigen Monaten ergangen.

Der hatte sich das altehrwürdige Black Ops 3 gebraucht für die PS3 gekauft, und zwar "aus Jux und Tollerei", wie er schreibt.

Video starten 0:30 Call of Duty: Black Ops 7: Trailer zur Multiplayer-Beta des Shooters

In der Hülle befand sich nach all der Zeit immer noch ein ungenutzter, einlösbarer Code für das allererste Black Ops:

"Ich kann nicht sagen, was überraschender ist: Der Fakt, dass der Code funktioniert, obwohl er abgelaufen ist, oder der Fakt, dass er noch nicht von irgendwem eingelöst worden ist, dem diese Kopie gehört hat."

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Dass der Code nicht eingelöst worden ist, könnte sich dadurch erklären lassen, dass die vorherigen Besitzer*innen Black Ops 1 vielleicht einfach schon kannten und keine Lust mehr darauf hatten.

Dass der Code aber immer noch funktioniert, obwohl er eigentlich abgelaufen sein sollte, wirkt wirklich sehr überraschend. Immerhin sollte das Ganze schon seit 2017 nicht mehr funktionieren.

So etwas kommt aber wohl immer mal wieder vor. Offenbar handelt es sich bei dem Ablaufdatum eher um eine Art Mindesthaltbarkeit. Ab und zu funktionieren die Codes wie hier noch sehr viel länger, manchmal wird aber auch strikt der Zeitrahmen eingehalten.

Die Kommentare unter dem Reddit-Beitrag sind jedenfalls voll von Leuten, die beides schon erlebt haben. Interessanterweise haben mehrere Menschen sogar genau dieselbe Situation wie dieser User hier erlebt und mit dem alten BO3 ein noch älteres BO gratis mit dazu bekommen.

CoD Black Ops 7
CoD Black Ops 7 & Warzone Season 4 jetzt gestartet - Alle Infos zum Launch im Live-Ticker
von Tobias Veltin
Das Ende einer Ära: Call of Duty erscheint nach 13 Jahren nicht mehr für PS4
von Dennis Müller

Es kann sich also durchaus lohnen, einen Code einfach mal einzugeben, auch wenn der eigentlich schon abgelaufen sein sollte. Vielleicht habt ihr ja Glück und kommt so an ein unverhofftes Geschenk.

Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro.de.

Falls euch das alles hier aber viel zu alt ist, haben wir trotzdem gute Neuigkeiten für euch: Call of Duty Modern Warfare 4 wurde Ende Mai offiziell angekündigt und erscheint am 23. Oktober 2026 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC. Die Last-Gen-Konsolen werden beim diesjährigen COD allerdings nicht mehr berücksichtigt. Die Kampagne des Shooters dreht sich diesmal um einen Konflikt zwischen Süd- und Nordkorea.

Ist euch so etwas vielleicht auch schon einmal passiert? Falls ja, mit was für einem Download?

zu den Kommentaren (1)
Preisvergleich
alle anzeigen
Call of Duty: Black Ops 3
Amazon
Call of Duty: Black Ops 3
ab 35 €

Versand s. Shop

ANZEIGE

Kommentare(1)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Call of Duty: Black Ops 3

Call of Duty: Black Ops 3

Genre: Shooter

Release: 06.11.2015 (PC, PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor einer Stunde

Glückspilz kauft gebrauchtes CoD, findet darin Code und löst ihn auf seiner PlayStation ein - obwohl er angeblich seit 2017 abgelaufen ist

24.07.2019

Black Ops 3-Dataminer finden neues Easter-Egg vier Jahre nach Release

07.01.2019

Die Evolution von Call of Duty - Alle Spiele von 2003 bis 2018 im Video

09.11.2018

CoD: Black Ops 4-Verkäufe übertreffen Vorgänger - Destiny 2 enttäuscht

10.07.2018

PS Plus - CoD: Black Ops 3 ab morgen nicht mehr gratis im PS Store
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
LEGO kündigt bisher größtes Set an – hat 12.060 Teile und kostet trotzdem viel weniger als der Todesstern

vor 38 Minuten

LEGO kündigt bisher größtes Set an – hat 12.060 Teile und kostet trotzdem viel weniger als der Todesstern
Glückspilz kauft gebrauchtes CoD, findet darin Code und löst ihn auf seiner PlayStation ein - obwohl er angeblich seit 2017 abgelaufen ist   1  

vor einer Stunde

Glückspilz kauft gebrauchtes CoD, findet darin Code und löst ihn auf seiner PlayStation ein - obwohl er angeblich seit 2017 abgelaufen ist
God of War Laufey bringt nach 13 Jahren unverzichtbaren Kampf-Move zurück und lässt Kratos damit umso älter aussehen

vor einer Stunde

God of War Laufey bringt nach 13 Jahren unverzichtbaren Kampf-Move zurück und lässt Kratos damit umso älter aussehen
Fortnite Live-Event: Uhrzeit, Belohnungen und mehr zum Shattered-Event und Season 3-Start im Ticker

vor 2 Stunden

Fortnite Live-Event: Uhrzeit, Belohnungen und mehr zum 'Shattered'-Event und Season 3-Start im Ticker
mehr anzeigen