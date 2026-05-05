Das Ende einer Ära: Call of Duty erscheint nach 13 Jahren nicht mehr für PS4

Activision hat das Aus für Call of Duty auf der PS4 bekanntgegeben.

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Dennis Müller
05.05.2026 | 16:16 Uhr

Das nächste CoD erscheint nicht mehr für die PS4. Das nächste CoD erscheint nicht mehr für die PS4.

Wohin die Reise für das nächste Call of Duty geht, ist noch unklar. Fest steht aber, dass sie definitiv nicht mehr auf die PlayStation 4 führt. Ein echtes Novum, nachdem die Shooter-Reihe von Activision in den vergangenen 13 Jahren auf Sonys Last-Gen erschienen ist.

Activision dementiert Gerüchte

Am vergangenen Wochenende kursierte im Internet vermehrt das Gerücht, dass auch Call of Duty 2026 für die PS4 erscheint. Auf X machte Activision über den offiziellen Account von CoD jedoch glasklar, dass es sich dabei um eine Fehlmeldung handelt.

Video starten 11:43 Der schlechteste CoD-Start aller Zeiten - Aber ist der Multiplayer besser?

So schreibt der CoD-Account am Montagabend um 10 Uhr:

"Wir wissen nicht, wo das [Gerücht] gestartet ist, aber es ist nicht wahr. Das nächste Call of Duty wird nicht mehr für die PlayStation 4 entwickelt."

Und die Xbox One? Zwar wird die Konsole nicht explizit genannt und mit der Zugehörigkeit von Activision zu Microsoft steht noch ein Türchen offen, die Entwicklung für die Xbox One würde zum jetzigen Zeitpunkt jedoch zumindest stark verwundern.

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Das Ende einer langen Ära

Damit ist der kommende Ableger das erste Call of Duty seit stolzen 13 Jahren, das nicht mehr für die PS4 erscheint. Den Anfang machte einst im November 2013 Call of Duty: Ghosts, ehe es dann im Folgejahr mit Advanced Warfare weiterging. CoD: Black Ops 7 ist damit der letzte Teil, der für die PS4 und die Xbox One erschienen ist.

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Wie geht es 2026 mit Call of Duty weiter?

Offiziell hat Activision den diesjährigen Ableger noch nicht enthüllt. Es schaut jedoch alles danach aus, dass von Infinity Ward ein neuer Teil der Modern Warfare-Reihe kommt, der direkt an Modern Warfare 3 aus dem Jahr 2023 anknüpft.

Sollten wir hier mehr erfahren, lassen wir es euch natürlich wissen.

Welches CoD war euer liebstes auf PS4 und Xbox One? Schreibt uns euren Favoriten gerne in die Kommentare.

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