Call of Duty: Modern Warfare 4 offiziell angekündigt - Release-Termin, Plattformen und was wir noch über den Shooter wissen

Jetzt ist klar, welches CoD wir in diesem Jahr bekommen werden. Nach zwei Jahren Black Ops ist jetzt wieder Modern Warfare von Infinity Ward dran.

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Tobias Veltin
28.05.2026 | 17:00 Uhr

Das 2026er-CoD trägt den Namen Call of Duty: Modern Warfare 4. Das 2026er-CoD trägt den Namen Call of Duty: Modern Warfare 4.

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Der Name geisterte schon länger durch die Gerüchteküche, nun ist auch offiziell bestätigt, dass das diesjährige Call of Duty-Spiel Call of Duty: Modern Warfare 4 heißen wird. Publisher Activision Blizzard und Entwickler Infinity Ward haben den Shooter angekündigt, nach zwei Jahren Black Ops geht es nun also mit Modern Warfare weiter.

Wir konnten bereits vor ein paar Tagen an einer Präsentation zum neuen Call of Duty teilnehmen und haben alle wichtigen Infos für euch zusammengetragen.

Video starten 2:49 Call of Duty: Modern Warfare 4 zeigt erste Szenen aus der Kampagne im Reveal Trailer

Wichtige Daten und Fakten zu Modern Warfare 4 im Überblick

  • Release-Termin: 23. Oktober 2026
  • Plattformen: PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

Modern Warfare 4 ist das erste Call of Duty, das nicht mehr für die Last Gen-Plattformen erscheint. Wer also auf einen Release für PS4 oder Xbox One gehofft hat, schaut in die Röhre. Dafür erscheint der Titel auch für die Nintendo Switch 2.

Der Ruf der Modern Warfare-Reihe hat speziell mit dem letzten, sehr halbgar wirkenden Teil (Modern Warfare 3) ziemlich gelitten, bei uns kassierte das Spiel vor drei Jahren die schlechteste Wertung aller bislang bei GamePro getesteten Call of Duty-Spiele.

Infinity Ward ist nun daran gelegen, diese Scharte mit MW4 auszuwetzen und die schlingernde Unterserie wieder auf Kurs zu bringen.

Laut eigener Aussage will man das mit einem besonderen Fokus auf Gameplay, einem authentisch wirkenden und düsteren Ton, einer sauberen technischen Umsetzung und sehr viel Polish schaffen. Das sind abererstmal nur PR-Phrasen, die natürlich auch bestätigt werden müssen.

Wie eigentlich immer in CoD wird es auch bei MW4 drei Grundpfeiler geben. Dieses Mal sind das:

  • Kampagne
  • Multiplayer
  • DMZ

Zur Kampagne und dem Multiplayer-Modus von Modern Warfare 4 findet ihr auf den nächsten Seiten weitere Informationen. Zu DMZ, das nun ein ausgewachsener Extraction Shooter werden soll, wird es zu einem späteren Zeitpunkt weitere Details geben.

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Call of Duty: Modern Warfare 4

Call of Duty: Modern Warfare 4

Genre: Shooter

Release: 23.10.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S), 2026 (Switch 2)

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