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CoD Black Ops 7 & Warzone Season 4 startet morgen - Uhrzeit, Preload und weitere Infos zum Launch im Live-Ticker

Eine neue Content-Season für die Call of Duty-Spiele Black Ops 7 und Warzone steht an. Bei uns bekommt ihr alle wichtigen Infos zum Launch.

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Tobias Veltin
03.06.2026 | 17:30 Uhr

Im Juni startet die vierte große Content-Season für Call of Duty: Black Ops 7 und Call of Duty Warzone. Im Juni startet die vierte große Content-Season für Call of Duty: Black Ops 7 und Call of Duty Warzone.

Anfang Juni startet eine neue Content-Season mit zahlreichen frischen Inhalten für Call of Duty: Black Ops 7 und Call of Duty Warzone. Wie üblich versorgen wir euch mit den wichtigsten Infos zum Launch und begleiten den Start von Season 4 mit einem Live-Ticker.

Live-Ticker zum zum Season 4-Start in Black Ops 7 und Warzone

Mittwoch, 03.06.2026

17:30 Uhr

Herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker anlässlich des Starts der vierten Content-Season in den aktuellen Call of Duty-Spielen! Morgen abend geht es los, unten bekommt ihr schon mal alle wichtigen Infos zum Launch im Überblick!

Season 4-Start: Die wichtigsten Infos in der Übersicht

  • Startdatum: 04. Juni 2026
  • Uhrzeit: 9:00 am PT (entspricht 18:00 Uhr deutscher Zeit)
  • Downloadgröße: noch nicht bekannt

Gibt es einen Preload? Ums kurz zu machen: ja! Wie mittlerweile üblich, werdet ihr die erforderlichen Daten für das Season 4-Update schon vorab herunterladen können. Das gilt für alle unterstützten Plattformen, wobei der Preload für die PC-Version traditionell zuerst freigeschaltet wird.

Video starten 1:42 Call of Duty: Black Ops 7 & Warzone - Launch-Trailer zu Season 4 zeigt die neuen Inhalte

Black Ops 7 & Warzone Season 4: Diese Inhalte sind neu

Das Call of Duty-Team hat kürzlich bereits alle relevanten Neuerungen des Season 4-Updates in einem ausführlichen Blogpost aufgelistet und vorgestellt. Beachtet, dass nicht alle Inhalte direkt zum Start verfügbar sind. Manche werden auch erst während der Season (In-Season) bzw. zum Reloaded-Update (Mid-Season) veröffentlicht.

Call of Duty: Black Ops 7

Multiplayer-Inhalte

  • 5 neue Maps: Liminal, Primetime, Vertigo (alle zum Launch), Zenith, Launch (beide zur Mid-Season)
  • 7 neue Modi: Black Ops Classic, Blueprint Gun Game (alle zum Launch), 6v6 Gunfight, Team Blueprint Sharpshooter, Knife Fight (alle Mid- bzw. In-Season)
  • Neue Loadout-Inhalte: Iron Rain Scorestreak, Active Camo und Tactical Radar (Overclock Abilities)

Zombies-Inhalte

  • Neue Survival-Map: Nuked (zum Launch)
  • 2 neue Modi: Rogue Run, Shape your Path (zum Launch)
  • Directed Mode: Totenreich
  • Starting Room: Totenreich

Alle neuen Inhalte aus Season 4 in der Übersicht. Alle neuen Inhalte aus Season 4 in der Übersicht.

Endgame-Inhalte

  • Act 3: Operation Wallbreaker
  • Operator Prestige
  • Guardian Skill Track, zwei neue Fähigkeiten

Call of Duty Warzone

  • Neue Map-Anpassung: Fortune's Keep Refresh (Launch)
  • Neue Modi: Clash (Launch), Squad Gun Game, Weekend LTMs (beide Mid- bzw. In-Season)
  • Neue Jahreszeit in Rebirth Island
  • Warzone Placement Challenges (Launch)
  • Neue Gameplay Features: Shadowlink Contract, Advanced Self Revive (Launch), Champions Quest (Mid-Season)
  • Resurgence Ranked Play (im Launch-Zeitraum)
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Übergreifende Inhalte

  • 6 neue Waffen: KRS-7.62 (Marksman Rifle), CBRS-3 (SMG), Grimhawk (Secondary, In-Season), VX Compact (Assault Ridle, In-Season), Executioner's Duet (Melee, Mid-Season), AN-94 (Assault Rifle, Mid-Season)
  • Neue Attachments: LTI Stentorian Brake, M10 Breacher Argus Lever, XR-3 Ion Vulcan Minigun, DS20 Mirage Dual Fire Kit, Velox 5.7 Carbine Chassis
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Call of Duty: Black Ops 7

Call of Duty: Black Ops 7

Genre: Shooter

Release: 14.11.2025 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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