CoD Black Ops 7 + Warzone Season 4 startet morgen - Uhrzeit, Preload und weitere Infos zum Launch im Live-Ticker

Im Juni startet die vierte große Content-Season für Call of Duty: Black Ops 7 und Call of Duty Warzone.

Anfang Juni startet eine neue Content-Season mit zahlreichen frischen Inhalten für Call of Duty: Black Ops 7 und Call of Duty Warzone. Wie üblich versorgen wir euch mit den wichtigsten Infos zum Launch und begleiten den Start von Season 4 mit einem Live-Ticker.

Live-Ticker zum zum Season 4-Start in Black Ops 7 und Warzone

17:30 Uhr Herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker anlässlich des Starts der vierten Content-Season in den aktuellen Call of Duty-Spielen! Morgen abend geht es los, unten bekommt ihr schon mal alle wichtigen Infos zum Launch im Überblick!

Season 4-Start: Die wichtigsten Infos in der Übersicht

Startdatum: 04. Juni 2026

04. Juni 2026 Uhrzeit: 9:00 am PT (entspricht 18:00 Uhr deutscher Zeit)

9:00 am PT (entspricht 18:00 Uhr deutscher Zeit) Downloadgröße: noch nicht bekannt

Gibt es einen Preload? Ums kurz zu machen: ja! Wie mittlerweile üblich, werdet ihr die erforderlichen Daten für das Season 4-Update schon vorab herunterladen können. Das gilt für alle unterstützten Plattformen, wobei der Preload für die PC-Version traditionell zuerst freigeschaltet wird.

1:42 Call of Duty: Black Ops 7 & Warzone - Launch-Trailer zu Season 4 zeigt die neuen Inhalte

Autoplay

Black Ops 7 & Warzone Season 4: Diese Inhalte sind neu

Das Call of Duty-Team hat kürzlich bereits alle relevanten Neuerungen des Season 4-Updates in einem ausführlichen Blogpost aufgelistet und vorgestellt. Beachtet, dass nicht alle Inhalte direkt zum Start verfügbar sind. Manche werden auch erst während der Season (In-Season) bzw. zum Reloaded-Update (Mid-Season) veröffentlicht.

Call of Duty: Black Ops 7

Multiplayer-Inhalte

5 neue Maps: Liminal, Primetime, Vertigo (alle zum Launch), Zenith, Launch (beide zur Mid-Season)

Liminal, Primetime, Vertigo (alle zum Launch), Zenith, Launch (beide zur Mid-Season) 7 neue Modi: Black Ops Classic, Blueprint Gun Game (alle zum Launch), 6v6 Gunfight, Team Blueprint Sharpshooter, Knife Fight (alle Mid- bzw. In-Season)

Black Ops Classic, Blueprint Gun Game (alle zum Launch), 6v6 Gunfight, Team Blueprint Sharpshooter, Knife Fight (alle Mid- bzw. In-Season) Neue Loadout-Inhalte: Iron Rain Scorestreak, Active Camo und Tactical Radar (Overclock Abilities)

Zombies-Inhalte

Neue Survival-Map: Nuked (zum Launch)

Nuked (zum Launch) 2 neue Modi: Rogue Run, Shape your Path (zum Launch)

Rogue Run, Shape your Path (zum Launch) Directed Mode: Totenreich

Starting Room: Totenreich

Alle neuen Inhalte aus Season 4 in der Übersicht.

Endgame-Inhalte

Act 3: Operation Wallbreaker

Operator Prestige

Guardian Skill Track, zwei neue Fähigkeiten

Call of Duty Warzone

Neue Map-Anpassung: Fortune's Keep Refresh (Launch)

Fortune's Keep Refresh (Launch) Neue Modi: Clash (Launch), Squad Gun Game, Weekend LTMs (beide Mid- bzw. In-Season)

Clash (Launch), Squad Gun Game, Weekend LTMs (beide Mid- bzw. In-Season) Neue Jahreszeit in Rebirth Island

Warzone Placement Challenges (Launch)

(Launch) Neue Gameplay Features: Shadowlink Contract, Advanced Self Revive (Launch), Champions Quest (Mid-Season)

Shadowlink Contract, Advanced Self Revive (Launch), Champions Quest (Mid-Season) Resurgence Ranked Play (im Launch-Zeitraum)

Übergreifende Inhalte