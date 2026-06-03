CoD Black Ops 7 + Warzone Season 4 startet morgen - Uhrzeit, Preload und weitere Infos zum Launch im Live-Ticker

Anfang Juni startet eine neue Content-Season mit zahlreichen frischen Inhalten für Call of Duty: Black Ops 7 und Call of Duty Warzone. Wie üblich versorgen wir euch mit den wichtigsten Infos zum Launch und begleiten den Start von Season 4 mit einem Live-Ticker.
Live-Ticker zum zum Season 4-Start in Black Ops 7 und Warzone
Mittwoch, 03.06.2026
17:30 Uhr
Herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker anlässlich des Starts der vierten Content-Season in den aktuellen Call of Duty-Spielen! Morgen abend geht es los, unten bekommt ihr schon mal alle wichtigen Infos zum Launch im Überblick!
Season 4-Start: Die wichtigsten Infos in der Übersicht
- Startdatum: 04. Juni 2026
- Uhrzeit: 9:00 am PT (entspricht 18:00 Uhr deutscher Zeit)
- Downloadgröße: noch nicht bekannt
Gibt es einen Preload? Ums kurz zu machen: ja! Wie mittlerweile üblich, werdet ihr die erforderlichen Daten für das Season 4-Update schon vorab herunterladen können. Das gilt für alle unterstützten Plattformen, wobei der Preload für die PC-Version traditionell zuerst freigeschaltet wird.
Black Ops 7 & Warzone Season 4: Diese Inhalte sind neu
Das Call of Duty-Team hat kürzlich bereits alle relevanten Neuerungen des Season 4-Updates in einem ausführlichen Blogpost aufgelistet und vorgestellt. Beachtet, dass nicht alle Inhalte direkt zum Start verfügbar sind. Manche werden auch erst während der Season (In-Season) bzw. zum Reloaded-Update (Mid-Season) veröffentlicht.
Call of Duty: Black Ops 7
Multiplayer-Inhalte
- 5 neue Maps: Liminal, Primetime, Vertigo (alle zum Launch), Zenith, Launch (beide zur Mid-Season)
- 7 neue Modi: Black Ops Classic, Blueprint Gun Game (alle zum Launch), 6v6 Gunfight, Team Blueprint Sharpshooter, Knife Fight (alle Mid- bzw. In-Season)
- Neue Loadout-Inhalte: Iron Rain Scorestreak, Active Camo und Tactical Radar (Overclock Abilities)
Zombies-Inhalte
- Neue Survival-Map: Nuked (zum Launch)
- 2 neue Modi: Rogue Run, Shape your Path (zum Launch)
- Directed Mode: Totenreich
- Starting Room: Totenreich
Endgame-Inhalte
- Act 3: Operation Wallbreaker
- Operator Prestige
- Guardian Skill Track, zwei neue Fähigkeiten
Call of Duty Warzone
- Neue Map-Anpassung: Fortune's Keep Refresh (Launch)
- Neue Modi: Clash (Launch), Squad Gun Game, Weekend LTMs (beide Mid- bzw. In-Season)
- Neue Jahreszeit in Rebirth Island
- Warzone Placement Challenges (Launch)
- Neue Gameplay Features: Shadowlink Contract, Advanced Self Revive (Launch), Champions Quest (Mid-Season)
- Resurgence Ranked Play (im Launch-Zeitraum)
Übergreifende Inhalte
- 6 neue Waffen: KRS-7.62 (Marksman Rifle), CBRS-3 (SMG), Grimhawk (Secondary, In-Season), VX Compact (Assault Ridle, In-Season), Executioner's Duet (Melee, Mid-Season), AN-94 (Assault Rifle, Mid-Season)
- Neue Attachments: LTI Stentorian Brake, M10 Breacher Argus Lever, XR-3 Ion Vulcan Minigun, DS20 Mirage Dual Fire Kit, Velox 5.7 Carbine Chassis
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