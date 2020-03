Call of Duty: Modern Warfare 2 Remaster in Südkorea "ab 18" freigegeben

Schon seit dem Release von Call of Duty: Modern Warfare Remastered haben sich Fans gefragt, ob auch Modern Warfare 2 neu aufgelegt wird. Nach vielen mysteriösen Entwickleraussagen und Teasern, scheint ein Remaster des PS3- und Xbox 360-Shooters jetzt so wahrscheinlich wie nie zuvor. In Südkorea ist jetzt nämlich ebenfalls eine Alterseinstufung zum Remaster aufgetaucht.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered wird immer wahrscheinlicher

Schon im letzten Jahr gab es ein offizielles PEGI-Rating in den USA, danach wurde es aber wieder ruhig um das weiterhin nicht offiziell bestätigte Projekt. Über das koreanische Game Rating & Administration Committee (GRAC) ist nun eine weitere Alterseinstufung aufgetaucht.

Demnach hat "Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered" keine Jugendfreigabe erhalten ist erst ab 18 Jahren erhältlich, was auch nicht wirklich überraschend ist. Die Alterseinstufung lässt zudem den Schluss zu, dass hier abermals der Multiplayer-Part nicht Teil des Remasters ist.

Ein Releasetermin ist dem Listing allerdings nicht zu entnehmen. Gut möglich aber, dass die offizielle Ankündigung nicht mehr lange auf sich warten lässt.

Gemeinsam mit Call of Duty 2020? Am wahrscheinlichsten wäre eine gemeinsame Enthüllung mit Call of Duty 2020, dem diesjährigen Hauptableger der Shooter-Reihe. Auch hier gibt es bereits Gerüchte, wohin es Fans dieses Mal verschlagen könnte.

5 0 Mehr zum Thema Call of Duty 2020 wird laut Leak ein Black Ops-Reboot

Demnach soll uns ein Reboot der Black Ops-Reihe erwarten, das im Kalten Krieg und im Vietnamkrieg spielen soll. Bekannte Gesichter wie Alex Manson und Frank Woods sollen ebenfalls wieder mit von der Partie sein. Auch ein Battle Royale-Modus ist geplant.

Würdet ihr euch über ein Remaster von Modern Warfare 2 freuen?