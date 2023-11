'Er hat nicht geduscht': CoD MW3-Spieler braucht 76 Stunden und 14000 Kills für den exklusivsten Waffen-Skin

MW3 bietet wieder Tonnen von Waffen-Skins.

Jedes Jahr gibt es neue Waffen-Skins, die Spieler*innen durch Herausforderungen in Call of Duty sammeln können. Auch in Call of Duty: Modern Warfare 3 gibt es wieder die begehrten Camos, durch die ihr eure Waffe optisch aufmotzen könnt.

Ein Spieler hat nun das nahezu Unmögliche geschafft und die seltenste Waffen-Tarnung innerhalb von 76 Stunden freigeschaltet. Damit ist er der erste Spieler weltweit, der diese Leistung vollbracht hat.

So gelangt ihr an den CoD MW3-Skin

Wie sieht der Skin aus? Der exklusive Skin heißt "Interstellar" und macht seinem Namen alle Ehre. Ein Teil der Galaxie wird auf eurer Waffe abgebildet und bewegt sich in fließenden Bewegungen über die Waffe. Der Skin hat einige bunte Farben und ist auf dem Schlachtfeld auffälliger als andere Skins.

Wie der Skin aussieht, könnt ihr ab 10:47 Minuten in dem Video von Streamer Reidboyy sehen. Er ist derjenige, der die Herausforderung gemeistert hat:

Wie hat er das angestellt? Es sind einige Herausforderungen nötig, um den Skin freizuschalten. Zunächst einmal müssen alle anderen Basis-Skins einer Waffe freigeschaltet werden, bevor es an die Mastery-Camos geht.

Die Mastery Camos teilen sich in vier Kategorien aus MW2 und MW3 auf. Um die Interstellar-Camo zu erhalten, müsst ihr euch der MW3-Gattung zuwenden. Hier gibt es vier Skins für jede Waffe, die ihr durch Herausforderungen freischalten könnt. Der letzte Skin ist der Interstellar-Skin. Um die ersten drei Herausforderungen einer jeden Waffe zu absolvieren, müsst ihr beispielsweise eine bestimmte Anzahl an Kills schaffen, ohne zu sterben.

Habt ihr es geschafft, bei allen 37 Waffen die ersten drei der vier Herausforderungen zu meistern, wird die vierte automatisch für alle freigeschaltet. Dahinter verbirgt sich die begehrte Tarnung.

Das folgende Video zeigt euch, was ihr vom Zombie-Modus erwarten könnt:

2:03 Call of Duty Modern Warfare 3 - Das erwartet euch im neuen Zombie-Modus

Spielende machen sich über die Herausforderung lustig

Ihr könnt euch also denken, wie viel Zeit es in Anspruch nimmt, mit allen Waffen zunächst die Basis-Skins und dann die drei Herausforderungen zu erledigen. Umso erstaunlicher ist es, dass der Twitch-Streamer die Herausforderung in nur 76 Stunden gemeistert hat.

Kein Wunder also, dass es einige hämische Kommentare von anderen Spieler*innen gibt. Sogar der Twitter-Account von ModernWarzone macht sich darüber lustig, dass er in der Zeit vermutlich nicht geduscht hat.

Einige können sich deshalb vorstellen, wie der Raum gerochen haben muss, in dem der Twitch-Streamer vier Tage an der Freischaltung des Skins gearbeitet hat. Andere haben es an einem Wochenende erst einmal geschafft, vier Waffen auf das Maximallevel zu bringen.

Trotzdem ist es eine beachtliche Leistung, die der Spieler vollbracht hat. Er wird einige schlaflose Nächte gehabt haben, um an den Skin zu gelangen.

Was haltet ihr von solchen Herausforderungen? Seid ihr auch auf der Jagd nach dem exklusiven Skin?