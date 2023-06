Call of Duty MW2 & Warzone 2: Das erste Double XP-Event von Season 4 steht direkt vor der Tür

In der letzten Woche ist Season 4 für Call of Duty Modern Warfare 2 & Warzone 2 an den Start gegangen und hat viele neue Inhalte in die beiden Spiele gespült. Wer aktuell fleißig den eigenen Battle Pass hochlevelt, darf sich freuen. Denn das wird schon bald ein bisschen schneller gehen.

PlayStation-Spieler*innen dürfen früher loslegen

Das erste Double-XP-Event in MW2 & Warzone 2 steht unmittelbar vor der Tür. Wer auf den PlayStation-Konsolen zockt, kann sich schon ab morgen über doppelte XP freuen. Bei allen anderen geht es am 23. Juni los:

Double XP (PS5, PS4): 22. Juni - 23. Juni

22. Juni - 23. Juni Double XP, Double Weapon XP, Double Battle Pass XP (Alle Plattformen): 23. Juni - 26. Juni

Gibt es schon konkrete Uhrzeiten? Ja. Sowohl die Start- als auch die Endzeiten sind jeweils für 19 Uhr deutscher Zeit angegeben.

Allzu lange müsst ihr also nicht mehr auf den XP-Boost warten. Und könnt euch die Zeit bis dahin unter anderem mit den neuen Inhalten von Season 4 vertreiben.

Wusstet ihr beispielsweise, dass es auf der neuen Warzone-Map eine verschlossene Tür gibt, hinter der aber ein exquisiter Loot verborgen ist? In unserem Mini-Guide verraten wir euch den – gefährlichen – Weg dorthin.

Klage gegen Activision Blizzard:Im Juli 2021 wurde gegen den Call of Duty-Publisher Activision Blizzard eine Klage wegen Diskriminierung, sexuellen Übergriffen und schlechten Arbeitsbedingungen eingereicht. Alle Infos zu den Vorwürfen und was sich seither getan hat findet ihr hier.

Mehr zu Season 4 in MW2 & Modern Warfare 2

Zu den wichtigsten Neuerungen von Season 4 in MW2 & Warzone 2 gehört die Integration einer komplett neuen Warzone-Karte. Vondel ist in einer niederländischen Stadt angesiedelt und bietet vor allem viele Wasserwege.

Die Karte bringt zudem einige Besonderheiten mit, darunter den Limited Time Lockdown-Mode, dynamischen Nebel und ein neues Fahrzeug (Tactical Amphibous Vehicle [TAV]) Außerdem gibt es 7 weiterere Multiplayer-Maps, 2 neue Waffen und einen neuen Operator.