Call of Duty: Vanguard - Alle Infos zum Warzone-Event ''Battle of Verdansk''

Mit einem ersten Teaser-Trailer wurde Call of Duty: Vanguard endlich angekündigt. Der zuständige Publisher Activision gab nun bekannt, dass es für die vollständige Enthüllung ein Reveal-Event geben soll - allerdings nicht durch einen einfachen Trailer, sondern durch ein Ingame-Event in Call of Duty: Warzone.



Auf Twitter haben die Verantwortlichen nun weitere Details zum Event bekannt gegeben. So wissen wir in etwa, wie der Ablauf des Events sein wird und welche Belohnungen es gibt. Wir verraten euch alles Wissenswerte zum Event "Battle of Verdansk".

So läuft das Reveal-Event "Battle of Verdansk" ab

Wann findet die Enthüllung statt? Falls ihr die Enthüllung von Call of Duty: Vanguard miterleben wollt, müsst ihr euch am 19. August um 19:30 Uhr deutscher Zeit in Call of Duty: Warzone einloggen. Bereits die Stunde zuvor könnt ihr in Warzone doppelte Erfahrungspunkte für euch, eure Waffen und den Battle Pass erhalten.

Wie ist der Ablauf? Auf der Karte wird zum Start des Events ein Ziel erscheinen, das es zu eliminieren gilt. Im Anschluss müsst ihr zur Extraktion gelangen und die Belohnungen einkassieren:

Activision teasert an, dass es außerdem ein bewaffnetes Fahrzeug geben wird, das über die Karte rollen wird. Laut dem gut informierten Insider Tom Henderson, der Call of Duty: Verdansk bereits im Voraus leakte, könnte es sich dabei um einen Panzerzug handeln, das sind allerdings Spekulationen:

Welche Belohnungen wird es geben? Euch erwarten neue Waffen, Blaupausen für Messer, eine Motorrad-Skin, Uhren und einiges mehr. Die einzige Bedingung dafür ist, dass ihr am Reveal-Event "Battle of Verdansk" teilnehmt:

Wer den Teaser-Trailer von Call of Duty: Vanguard verpasst hat, kann ihn hier nachholen:

Das erwartet uns in CoD: Vanguard

Im neuen Multiplayer-Shooter erwartet uns der Zweite Weltkrieg als Setting. Das wird aus den Szenen des Teaser-Trailers deutlich. Allerdings hält sich Activision sonst noch bedeckt, was wir in CoD: Vanguard erwarten können. Einigen inoffiziellen Berichten zufolge geht es im neuen CoD-Titel nach Europa und an den Pazifik.



Activision hat leider bisher keine Informationen zum Release veröffentlicht. So wissen wir nicht genau, wann CoD: Vanguard erscheinen wird. Es ist nicht einmal bekannt, für welche Plattformen das Spiel herauskommt. Vermutlich werden wir genauere Informationen hierzu während des Reveal-Events erfahren.



