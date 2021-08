Call of Duty Vanguard: Das sind die ersten Infos zu Multiplayer, Zombies und Warzone

Mit Call of Duty Vanguard erscheint am 5. November 2021 der nächste Teil der populären Shooter-Serie. Thematisch geht es zurück ins Zweiter Weltkriegs-Setting und ein wichtiger Bestandteil des Spiels wird die Solo-Kampagne sein. Mindestens ebenso wichtig ist aber natürlich der Multiplayer-Part, also der klassische Multiplayer, der Koop-Modus, sowie die Integration in das mittlerweile übergreifende Call of Duty: Warzone.

Während eines Presse-Termins mit Sledgehammer Games verriet das Entwickler-Team auch die ersten Infos zum Multiplayer, die schon darauf schließen lassen, das uns in dieser Hinsicht mal wieder ein umfangreiches Paket erwartet.

Multiplayer-Modus

Greg Reisdorf, der Creative Director für den Multiplayer, nannte auf dem Termin die wichtigsten Eckpfeiler für den Mehrspieler-Modus.

Map-Überfluss: Direkt zum Launch von Vanguard soll es 20 Multiplayer-Maps geben, für CoD-Verhältnisse also eine enorme Menge. 16 davon sind 6v6-Maps, sämtliche Szenarien aus der Kampagne (Ostfront, Westfront, Pazifik, Nordafrika) wird es auch im Multiplayer geben.

Überarbeitetes Gunplay: Das wuchtigere Waffengefühl aus der Kampagne kommt natürlich auch in den Mehrspieler-Modus. Außerdem wird es möglich sein, um Ecken zu lugen, Waffen auf Oberflächen aufzulegen und blind über Hindernisse zu feuern.

Gunsmith kehrt zurück: In Vanguard könnt ihr ähnlich wie in den letzten CoD-Teilen eure Knarren mit diversen Aufsätzen und anderen Anpassungsmöglichkeiten modifizieren. Jede Waffe soll zudem eine individuelle Ballistik aufweisen, es dürfte also zudem unterschiedliche Rückstoßmuster wie in Black Ops: Cold War geben.

Zerstörbare Umgebungsdetails: Was Sledgehammer als "reactive environments" beschreibt, betrifft vor allem einige Objekte und Gegenstände in den Levels. Dort soll nämlich deutlich mehr zu Bruch gehen, beispielsweise Türen oder Regale. Das soll dann auch taktisch eingesetzt werden können.

Champion Hill-Modus: Diese Multiplayer-Variante wurde von Sledgehammer gesondert hervorgehoben und wird dementsprechend wohl eine wichtige Rolle spielen, Details dazu wurden aber noch nicht genannt.

Cross-Play- und Cross-Safe sind offiziell bestätigt: Somit können also Vanguard-Spieler*innen zusammen in die Schlacht ziehen - egal, ob sie auf PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One oder PC spielen.

Und das war es leider auch schon. Über diese Eckpfeiler hinausgehende Details, also zum Beispiel zu konkreten Maps sollen in den kommenden Wochen und Monaten folgen.

Zombies-Modus

Einen Zombies-Modus, in dem ihr ganz traditionell kooperativ gegen immer stärker werdende Untoten-Horden antretet, wird es auch in Vanguard geben, das hat Sledgehammer Games auf dem Presse-Event bestätigt. Detail gab es ebenfalls nur ein paar:

Es gibt erstmals ein Crossover mit einem anderen Zombie-Universum (Black Ops: Cold War).

Die Vanguard-Zombie-Version erzählt die Vorgeschichte zur Cold War-Variante.

Treyarch leitete generell die Entwicklung des Zombie-Modus.

Soll die Zombie-Lore weiterführen.

Darüber hinaus wurde auch angekündigt, dass es "Innovationen am Kerngameplay" geben wird. Was damit genau gemeint ist, wurde noch nicht genau ausgeführt.

Warzone

Wenig überraschend wird auch Vanguard in Call of Duty: Warzone eingegliedert, Waffen und Items aus dem WW2-Shooter werden also zukünftig auch in Warzone zu finden sein, was dank identischer Tech-Nutzung auch problemlos funktionieren soll. Darüber hinaus bestätigte Sledgehammer folgendes zum Thema:

Neue Map: Raven Studios arbeitet an einer komplette neuen Warzone-Karte, die noch in diesem Jahr erscheinen wird.

Neues Anti-Cheat-System: Soll pünktlich zum Start der neuen Karte eingeführt werden.

Neues Metaverse: Soll Vanguard, Black Ops: Cold War und Modern Warfare übergreifend zusammenführen.

Post-Launch-Content: Soll "massiv" geliefert werden.

Insbesondere das Anti-Cheat-System dürfte viele Warzone-Spieler*innen freuen, weil der Titel vor allem auf dem PC diesbezüglich fast schon absurde Ausmaße angenommen hat. Glitches und Bugs ausnutzende Cheater sind dort nämlich eher die Regal als die Ausnahme.

Auch zu Warzone soll es in der näheren Zukunft konkretere Infos geben.

Die wichtigsten Infos zur Vanguard-Kampagne

Die Kampagne von Call of Duty Vanguard spielt auf unterschiedlichen und entscheidenden Schlachtfeldern des Zweiten Weltkriegs, darunter Nordafrika und Stalingrad. Insgesamt werdet ihr in die Rolle von vier Charakteren schlüpfen, die sich später zu einem Squad zusammenschließen, um eines der letzten Projekte der Nazis zu verhindern. Mehr zur Kampagne lest ihr in unserem Übersichtsartikel.

Call of Duty Vanguard erscheint am 5. November 2021 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und den PC.