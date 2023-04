Pay-to-Win in Warzone 2 - Neuer Operator aus Season 3 erzürnt die Community

Mit den Operator-Bundles erhöht sich die Zahl der aktiven Operatoren.

Call of Duty: Warzone 2.0 hat die dritte Season eingeläutet. In dem großem Update befinden sich einige Neuerungen für den DMZ-Modus, in dem Spieler*innen Ausrüstung einsammeln und sie in Extraktionszonen sichern müssen.

Für diesen Modus stehen den Spielenden drei aktive Operatoren zur Verfügung, die sie individuell bestücken können. Doch einige der neuen Operator-Bundles, die für Echtgeld erworben werden können, sorgen bei den Fans für großes Aufsehen.

Operator-Bundles mit unfairen Startvorteilen

Auf Reddit regen sich viele Spieler*innen über die unfairen Startvorteile der neuen Operator-Bundles auf. Das Operator-Bundle kommt beispielsweise mit einem weiteren Slot, sodass die Käufer*innen insgesamt vier aktive Operatoren aufstellen können:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Des Weiteren haben Dataminer herausgefunden, welche weiteren Bundles zukünftig ins Spiel kommen. Für noch mehr Echtgeld bekommen die Operatoren wirklich unfaire Startvorteile: Der günstigste Operator startet mit einem mittelgroßen Rucksack, den andere Spieler*innen normalerweise erst im Spielverlauf finden müssen.

Andere Operatoren, die etwas mehr Geld kosten, startet mit einem UAV, das die Positionen anderer Spieler*innen auf der Karte aufdeckt, einer Weste mit zusätzlicher Verteidigung oder sogar einem Wiederbelebungskit. Vor allem das UAV macht viele Fans wütend.

Hinzu kommt ein spezielles leichtes Maschinengewehr, das die Abklingzeit der Waffe von 60 auf 15 Minuten reduziert.

Die Fangemeinde ist sichtlich sauer über die Pay-to-Win-Inhalte. Spielende, die bereit sind, Echtgeld in Warzone 2 zu investieren, erhalten unfaire Startvorteile. In den Kommentaren befürchten einige beispielsweise, dass die Ashika-Insel im DMZ-Modus unspielbar werden könnte, wenn der gesamte gegnerische Squad ihre freien UAVs ausrüstet.

Season 3 gibt es im neuen Trailer hier zu bestaunen:

0:36 CoD MW2 & Warzone 2: Launch-Trailer stellt die Multiplayer-Inhalte von Season 3 vor

Wie teuer sind die Bundles? Die Operator-Bundles kosten zwischen 1.200 und 2.400 Call of Duty-Punkte. Um das teuerste Bundle zu erwerben, werden rund 20 Euro fällig.

Bislang hat sich Activision noch nicht zu der Kritik geäußert. Es bleibt abzuwarten, ob sie aufgrund der negativen Stimmen ihre Pläne ändern werden. Doch allzu viel Hoffnung sollten wir darin nicht investieren.

Was haltet ihr von den neuen Operator-Bundles? Seht ihr es ähnlich wie die Reddit-Community?