Call of Duty: Warzone-Spieler zeigt, wie mächtig Steine sein können

Ein Call of Duty: Warzone-Spieler hat auf Reddit beeindruckend bewiesen, wie mächtig Steine sein können, wenn sie richtig eingesetzt werden. Denn während andere aus einer Mücke einen Elefanten machen, verwandelt er einen Stein in eine Granate (via comicbook.com).

In Warzone können wir uns im Battle Royale-Modus mit bis zu 150 anderen Spielern messen. Werden wir jedoch getötet, bedeutet das nicht automatisch das Aus für uns. Stattdessen haben wir die Chance, uns im Duell gegen einen anderen Spieler zu beweisen und mit einem Respawn belohnt zu werden.

Dafür müssen wir uns jedoch in einem sehr begrenzten Raum einem anderen CoD-Spieler stellen, der genau so erpicht darauf ist, auf das Spielfeld zurückzukehren wie wir. In einer Galerie rund um die Mini-Arena lauern außerdem andere Spieler, die uns mit Steinen bewerfen können, um Konzentration oder Fokus zu stören.

Und während Waffen oder Granaten in einem Gefängsniskampf natürlich die größte Gefahr sind, sollten wir auch die überall herumliegenden Steine nicht unterschätzen, wie dieses Reddit-Video zeigt.

Helft euren Freunden mit Steinen

Durch einen geschickten Wurf löst User CJLito eine Claymore aus, die ein anderer zuvor platziert hatte. Die Explosion tötete den Spieler und lies seinen Gegner respawnen. Leider nicht CJLito selbst, schließlich saß der noch auf den Rängen und wartete auf seine Chance. Doch wenn ihr mal in die Situation kommt, einen eurer Freunde im Gulag zu sehen, könntet ihr mit dieser Taktik dafür sorgen, dass er oder sie leichteres Spiel dabei hat, zurück aufs Schlachtfeld zu gelangen.

Welche Erfahrungen habt ihr mit den Steinen?