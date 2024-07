'Es hat nur 4 Jahre und 3 Monate gedauert': Call of Duty Warzone hat mit Season 5 endlich eine nervige Animation entfernt

Die kleine, aber feine Änderung betrifft die Gasmasken in Call of Duty Warzone.

Mit dem Start von Season 5 haben sowohl Call of Duty Modern Warfare 3 als auch der Free2Play-Ableger Call of Duty Warzone einige neue Inhalte und Anpassungen bekommen. Neben offensichtlichen Ergänzungen wie neuen Waffen gibt es aber auch kleine Detailänderungen, von denen eine gerade bei Fans von Warzone für Erleichterung sorgt.

Kleine Animation, die aber viele genervt hat

Was ist das für eine Änderung? Es geht um die Animation der Gasmaske in CoD Warzone. In dem Battle Royale-Shooter ist die Map von tödlichen Gaswolken umgeben, die den Spielbereich nach und nach eingrenzen. Mit einer Gasmaske kann man sich kurzzeitig in diesen Gaswolken aufhalten.

Bislang gab es eine kleine Auf- und Absetzanimation für die Maske, wenn der Gasbereich betreten bzw. verlassen wurde. Diese Animation sorgte aber für großen Unmut bei der Community, weil sie teilweise auch in Gefechtssituationen abgespielt wurde. Das brachte viele wiederum dazu, die Maske manuell an- und abzulegen, was aber ziemlich umständlich war.

Das ist jetzt endlich vorbei. In den offiziellen Patch Notes heißt es:

Das Gasmasken-Overlay wird nun ein- und ausgeblendet, je nachdem, ob man sich im Gas befindet oder nicht.

Auf diese Weise können die Spieler jederzeit die Gasmaske aufsetzen, ohne dass ihre Sicht beeinträchtigt wird.

Hier gibt's nochmal den Trailer zur aktuellen Season:

1:14 CoD Modern Warfare 3 & Warzone: Trailer zur Season 5 gibt einen Vorgeschmack auf die neuen Inhalte

Erleichterung in der Community

Wenig überraschend freut sich die Warzone-Community über diese Änderung, merkt allerdings an, dass die Umsetzung des Wunsches auch extrem lange gedauert hat. Stellvertretend dafür steht der X/Twitter-Post von @JGODYT, der schreibt:

"Es hat nur 4 Jahre und 3 Monate gedauert, aber es ist endlich in Warzone passiert hahahaha. Die Gasmasken-Animation ist verschwunden"

4 Jahre und 3 Monate – eigentlich sind es sogar 4 Monate. Damit spielt der User auf den Release von Warzone an. Denn die Gasmaskenanimation gab es seit dem offiziellen Erscheinen (!) des Free2Play-Spiels im März 2020. Sie wurde immer wieder von der Community bemängelt, gehört wurde aber jahrelang nichts. Bis jetzt.

Call of Duty Modern Warfare 3 erschien im November 2023 für die PlayStation- und Xbox-Konsolen sowie für den PC. Warzone hat schon ein paar Jahre mehr auf dem Buckel und startete bereits im Jahr 2020. Ende 2022 gab es mit "Warzone 2.0" aber ein großes Update, das den ersten Teil komplett ersetzte.