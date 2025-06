Neues Cozy-Game ist perfekt für alle Unpacking-Fans und gerade überraschend für Nintendo Switch und PC erschienen

Camper Van: Make it Home ist als Shadowdrop für Switch und PC erschienen.

Im Rahmen des Summer Game Fest wurde das neue Cozy-Game Camper Van: Make it Home als Shadowdrop für Nintendo Switch und PC veröffentlicht. Während der Wholesome Direct-Show gab es auch direkt zum Launch ein paar neue Infos.

Was ist Camper Van?

Das Spiel lässt sich grob mit dem Steam-Hit Unpacking vergleichen. Ihr richtet mit verschiedenen Gegenständen einen VW-Bus ein, der gleichzeitig als euer gemütlicher Wohnwagen dient.

0:59 In diesem Spiel dekoriert ihr euren eigenen VW-Bus und macht ihn zu eurem gemütlichen Zuhause

Selbst steuern könnt ihr das Gefährt nicht, aber dafür findet ihr euer Tiny-House auf Rädern in unterschiedlichen Settings wieder, die sich in Optik und Stimmung unterscheiden. Außerdem verfolgt ihr beim Dekorieren auch einer kleinen Geschichte.

Das spanische Entwicklerstudio Malapata aus Malaga beschreibt das Gameplay als “Zen-Puzzle”. Im Innenraum ist nämlich nicht sonderlich viel Platz und das bedeutet, dass ihr beim Einrichten kreativ werden müsst, um alle Habseligkeiten unterzubringen. Auch Haustiere dürfen mit an Bord!

Insgesamt steht die Entspannung im Vordergrund, während ihr das Fahrzeug und die verschiedenen Außenbereiche der Reiseziele nach euren Vorstellungen in Ruhe anpasst und kleine interaktive Geheimnisse entdecken könnt.

Spielzeit: Laut Malapata könnt ihr bei Camper Van mit einer Spielzeit von ungefähr 4 bis 9 Stunden rechnen, abhängig davon, wie viel Zeit ihr euch beim Dekorieren lasst.

Falls ruhiges Einrichten nach einer tollen Sache für euch klingt, könnt ihr auch einen Blick auf das kürzlich erschienene Small Spaces werfen, wo ihr kleine Zimmer und Apartments nach euren Vorstellungen auf Vordermann bringt:

Unsere Eindrücke zu Camper Van

Kollegin Rae konnte bereits vorab einen Blick auf das VW-Bus-Adventure werfen und ist mit einem guten Gefühl vom virtuellen Roadtrip zurückgekehrt. Neben der schönen Optik hat ihr das Einrichten insgesamt Spaß gemacht, auch wenn die Steuerung teilweise frickelig war und nicht alle Items dort landen wollten, wo sie sollten.

Außerdem sind die Möglichkeiten beim Gestalten des Vans eher eingeschränkt. Es wird letztlich meistens beim gemütlichen Pastell-Look bleiben. Falls ihr etwa beim Lesen schon von einem pechschwarzen Death-Metal-Van oder anderen kreativen Stilen geträumt habt, werdet ihr im Spiel schnell an eure Grenzen stoßen.

Wenn das kein Problem für euch ist und ihr auf der Suche nach einem ruhigen, entspannten Rätsel-Adventure mit chilliger Atmosphäre seid, könnt ihr auch vor dem Kauf einen Blick auf die kostenlose Demo werfen.

Was denkt ihr: Klingt Camper Van: Make it Home nach was für euch?