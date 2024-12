Besser als Die Sims: In diesem kleinen Indie-Spiel aus Berlin macht mir das Einrichten von Wohnungen viel mehr Spaß

Small Spaces ist ein simples, aber gerade deswegen auch ultra entspannendes Spiel.

Ich habe vor Kurzem die kostenlose Demo des kommenden Indie-Spiels Small Spaces auf Steam ausprobiert und weil die bereits sehr viel Spaß gemacht hat, wollte ich euch gerne an der kleinen Entdeckung teilhaben lassen. Das simple Spielkonzept richtet sich an alle, die gerne Wohnungen einrichten und bei anderen Titeln wie Die Sims 4 eigentlich nur per Geldcheat möglichst schicke Zimmer dekorieren möchten.

In Small Spaces macht ihr nämlich genau das. Ihr bekommt einen leeren Raum und einen Möbelkatalog vor die Nase gesetzt, mit dem ihr euch austoben könnt. Es gibt aber zwei kleine Kniffe, dank denen mich die eingeschränkten Möglichkeiten der Demo an den Bildschirm gefesselt haben.

Schaut euch hier den Trailer zu Small Spaces an:

1:09 Ihr liebt es in Die Sims, Wohnungen einzurichten? Dann schaut euch mal dieses Spiel an!

Autoplay

Manchmal ist weniger mehr

Wie es der Titel des Spiels bereits andeutet, richtet ihr in Small Spaces keine großen Wohnungen oder gar Häuser ein. Stattdessen beschränken sich die Szenarien der Demo auf kleine Räume oder Apartments, in denen ihr mit wenigen Quadratmetern auskommen müsst.

Falls ihr euch schon mal in die Tiny House-Bubble verirrt habt, wisst ihr ungefähr, wohin die Reise geht. Ein wichtiger Aspekt des Spiels ist es, den geringen Platz sinnvoll auszufüllen und mit überschaubaren Möglichkeiten der entsprechenden Lebenssituation gerecht zu werden.

Letztere wird durch einen Text und eine Handvoll Bedingungen festgelegt, die ihr in einem Level erfüllen müsst. Falls ihr wirklich komplett frei dekorieren möchtet, soll es in der Vollversion aber auch einen Sandbox-Modus ohne Vorgaben geben.

Eine gute Mischung aus Führung, Freiheit und Rätsel-Flair

Mir haben die Missionen allerdings sehr gut gefallen. Im ersten Szenario richte ich etwa das kleine WG-Zimmer einer Studentin ein, die gerne liest. Neben einem Bett müssen also auch genügend Bücher und eine gemütliche Lese-Ecke ihren Platz finden.

Diese Vorgaben sind nicht wirklich schwer, geben mir aber eine ungefähre Richtung, was ich eigentlich bauen möchte. Für mich wirkte das wie eine ideale Mischung aus etwas geführtem Fortschritt bei gleichzeitig großer kreativer Freiheit. Letztere kommt auch dadurch zustande, dass ich alle Objekte auf den Millimeter genau drehen und verteilen kann.

Besonders bei Grundrissen mit kleinen Nischen und Ecken kommt außerdem fast schon Rätsel-Feeling auf, weil es unter Umständen gar nicht so einfach ist, alle nötigen Objekte einzurichten. Schließlich ist mein eigener Anspruch keine zusammengewürfelte Bude nach dem Tetris-Prinzip, sondern eine schön eingerichtete, kleine Welt, in der ich mich wohlfühlen würde.

Durch die freie Platzierung ohne Raster wirken meine ersten Entwürfe bereits sehr realistisch und lebendig. Dazu kommen schöne Details, wie dass ich die Tageszeit frei einstellen kann, was die Lichtstimmung verändert. Zeitdruck und Geld gibt es nicht. Ich bastle einfach so lange an meinem Zimmer herum, bis ich selbst damit zufrieden bin. Ein Fotomodus ist natürlich auch dabei.

Kleine verwinkelte Räume bringen sogar ein bisschen Rätsel-Flair mit, zumindest wenn das Ergebnis schön aussehen soll.

Ein bisschen zu meckern gibt’s noch

Wenn die Vollversion das Angebot an verfügbaren Möbeln und Dekoelementen ordentlich aufstockt, kann ich mir gut vorstellen, einige angenehme Stunden in Small Spaces zu stecken. Das wäre allerdings auch die Voraussetzung, denn in der Demo stieß ich mit der vorhandenen Auswahl schnell an meine Grenze und habe oft bestimmte Möbel oder Objekte vermisst.

Außerdem habe ich keine Möglichkeit gefunden, Objekte in alle Richtungen zu kippen. Mit umgefallenen Figuren, schief stehenden Büchern und Co. ließen sich noch organischer wirkende Szenarien schaffen. Ein paar mehr Lieder für den chilligen Soundtrack wären zudem sinnvoll, weil sich das derzeitige Einzelstück schnell wiederholt.