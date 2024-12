Capcom plant mehr Serien-Comebacks und es ist jetzt endlich an der Zeit für ein Dino Crisis-Revival!

Also ich bekomme ja beim Anblick dieses Cover-Artworks immer ein bisschen Gänsehaut. Und ihr?

Ich konnte die Freudenschreie förmlich hören. Als auf den Game Awards 2024 neue Ableger von Onimusha und Okami angekündigt wurden, dürften viele Fans dieser Spiele jedenfalls ganz laut gejubelt haben. Ich freue mich für sie und bin selbst vor allem auf Okami 2 gespannt, da der erste Teil eines der schönsten Spiele ist, die ich je gezockt habe.

Laut jubeln lassen würde mich persönlich aber die Rückkehr einer anderen Capcom-Serie. Denn als großer Fan der ersten beiden Dino Crisis-Spiele – den höchst durchwachsenen dritten Teil spare ich einfach mal aus – hoffe ich inständig, dass Capcom diesen famosen Mix aus Action und Horror schnellstmöglich wieder entstaubt.

Tobias Veltin Tobi war schon als Kind glühender Dinosaurier-Fan, weswegen automatisch alles mit den Urzeittieren für ihn interessant ist. Neben Dino Crisis 1 und 2 gehört Jurassic World Evolution zu seinen liebsten Spielen mit Dinos, dem Release von Jurassic Park: Survival fiebert er förmlich entgegen.

Bitte nicht mehr mit meinen Gefühlen spielen

Mehrfach flammten meine Hoffnungen in den letzten Jahren auf – zuletzt im Jahr 2022, als es so wirkte, als würde Capcom bei der Ankündigung von Exoprimal bewusst mit meinen und den Gefühlen aller anderen Dino Crisis-Fans spielen.

Doch eine aktuelle Capcom-Aussage macht mir gerade so RICHTIG große Hoffnungen – erst recht nach den frischen Onimusha- und Okami-Ankündigungen. Auf der Investor Relations-Seite des Unternehmens heißt es nämlich:

"Zusätzlich zur regelmäßigen Veröffentlichung neuer Titel pro Jahr konzentriert sich Capcom auf die Reaktivierung ruhender IPs, die in letzter Zeit keinen neuen Titel auf den Markt gebracht haben“ videogameschronicle.com

"Ruhende IPs, die in letzter Zeit keinen neuen Titel auf den Markt gebracht haben" – na, wenn das mal nicht perfekt auf Dino Crisis zutrifft! Ich bräuchte ja nicht einmal einen komplett neuen Teil. Ein Remake des fantastischen ersten Teils würde mir schon vollkommen reichen.

Capcom hat mit den famosen Resident Evil-Remakes ja bereits bewiesen, dass sie Neuauflagen ganz ausgezeichnet können. Ein entsprechend getrimmtes und modernisiertes Dino Crisis wäre für mich jedenfalls ein kleiner Traum, der in Erfüllung geht. Und würde eine Serie aus dem Schlaf holen, die es mehr als viele andere verdient hat, aufgeweckt zu werden.

Warum Dino Crisis 1 übrigens so großartig war, könnt ihr euch hier im Video anschauen:

4:08 Retro Hall of Fame: Dino Crisis - Großartige Mischung aus Grübeln und Action

Es gibt auch noch einige andere schlafende Capcom-Serien

Natürlich schwingt hier ganz viel persönliches Wunschdenken mit. Capcom hat ein Dino Crisis-Revival bislang nicht offiziell bestätigt und wird sich sicherlich auch erst einmal auf Onimusha: Way of the Sword und Okami 2 konzentrieren. Außerdem gibt es ja noch einige andere schlummernde Capcom-Serien. Lost Planet beispielsweise. Oder Steel Battalion.

Bei einem Remake/neuen Teil von letzterem wäre ich ebenfalls sofort dabei – mit beigepacktem, gigantischem Controller natürlich. Mein Freudenschrei bei einer solchen Ankündigung wäre vermutlich ebenfalls gut hörbar – wenn auch nicht so laut wie bei Dino Crisis.

Welche schlafende Capcom-Serie sollte eurer Meinung nach schnellstmöglich zurückkehren?