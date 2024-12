The Game Awards 2024: Alle Ankündigungen und Trailer in der Übersicht

Das 10-jährige Jubiläum der Game Awards hatte eine Menge Überraschungen parat.

Was war das für eine Show! Habt ihr die The Game Awards heute Nacht verschlafen, fassen wir für euch alle wichtigen Ankündigungen der Preisverleihung noch einmal zusammen – denn von denen gab es eine ganze Menge!

Wollt ihr hingegen wissen, welche Spiele die Preise in den insgesamt 29 Kategorien abgestaubt haben und welcher Titel sich Game of the Year 2024 nennen darf, geht's hier zur Übersicht aller Gewinner:

Die Highlight der Game Awards 2024

Zunächst einmal listen wir euch die großen Highlights der Show auf. Weiter unten findet ihr eine Liste aller weiteren Ankündigungen.

Intergalactic: The Heretic Prophet

4:33 Intergalactic: The Heretic Prophet - Der erste Trailer des neuen Spiels von Naughty Dog

Release: tba

tba Plattformen: PS5

PS5 Das wurde gezeigt: Reveal

Beginnen wir mit der größten Überraschung des Abends, dem neuen Spiel von Naughty Dog, das auf den recht ungewöhnlichen Namen Intergalactic: The Heretic Prophet hört und stark im Sci-Fi-Genre verhaftet ist.

The Witcher 4

5:59 The Witcher 4: Der erste 'echte' Trailer zum neuen RPG ist da

Release: tba

tba Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PC

PS5, Xbox Series X/S, PC Das wurde gezeigt: Erster Trailer

Auf den ersten Trailer zu The Witcher 4 – so der finale Name – haben sicher viele von euch sehnlichst gewartet. Und CD Projekt zeigte nicht nur tolle Bilder, sondern machte auch eines klar: Ciri ist die neue Hauptfigur!

Elden Ring: Knight Reign

3:09 Elden Ring: Night Reign mit erstem Cinematic-Trailer angekündigt

Release: 2025

2025 Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PC

PS5, Xbox Series X/S, PC Das wurde gezeigt: Enthüllung mit Cinematic-Trailer

Diese Ankündigung hat wohl kaum jemand kommen sehen. Das nächste Spiel von FromSoftware wird ein Koop-Titel – genauer ein Mix aus Battle Royale und Roguelike, den ihr zusammen mit zwei weiteren Personen spielen könnt.

Falls ihr an dieser Stelle tausend Fragen habt, keine Sorge, wir haben da was für euch. Was sich genau hinter Elden Ring: Night Reign verbirgt, lest ihr hier:

Split Fiction

3:12 Split Fiction ist das neue Koop-Abenteuer der "It Takes Two"-Macher

Release: 06. März

06. März Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PC

PS5, Xbox Series X/S, PC Das wurde gezeigt: Erstes Gameplay des It Takes Two-Nachfolgers

Nachdem es vor wenigen Wochen einen ersten Teaser gab, hat Hazelight jetzt mit Split Fiction ein neues Spiel vorgestellt. Game Director Josef Fares, der nach seinem legendären "Fuck the Oscars"-Auftritt vor wenigen Jahren über Nacht berühmt wurde, enthüllte das neue Koop-Spiel des It Takes Two- und A Way Out-Studios, in dem ihr zu zweit zwischen einer Fantasy- und einer Sci-Fi-Welt wechselt.

Borderlands 4

2:25 Borderlands 4: Der Koop-Shooter meldet sich mit dem ersten Trailer zurück

Release: 2025

2025 Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PC

PS5, Xbox Series X/S, PC Das wurde gezeigt: Erster Trailer

Gearbox hat die Kammerjäger aus dem Sack gelassen und einen ersten Trailer zu Borderlands 4 gezeigt. Zwar wirkte die Cel-Shading-Optik vertraut, der Ton des Gezeigten aber unerwartet düster. Geht die Reihe etwa neue Wege?

Wir haben den Trailer vorab für euch schon einmal genauer unter die Lupe genommen:

Mafia: The Old Country

1:47 Mafia: The Old Country zeigt endlich mehr Material und verrät den Release

Release: Sommer 2025

Sommer 2025 Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PC

PS5, Xbox Series X/S, PC Das wurde gezeigt: Erster Trailer

Hangar 13 haben den ersten langen Trailer zu Mafia: The Old Country gezeigt, dass uns ins Sizilien des 19. Jahrhunderts führt – und das schon 2025.

Mehr Infos zu The Old Country gibt's hier:

Dying Light: The Beast

2:07 Der erste Gameplay-Trailer zu Dying Light: The Beast von den Game Awards

Release: Sommer 2025

Sommer 2025 Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PC

PS5, Xbox Series X/S, PC Das wurde gezeigt: Erster Gameplay-Trailer

Techland haben erstes Gameplay zu Dying Light: The Beast gezeigt, das optisch richtig schick und vor allem schön wuchtig aussah. Der Open World-Schnetzler soll bereits Mitte 2025 erscheinen. Mehr zum Spiel lest ihr in der News von Kevin:

Neues Spiel von Fumito Ueda

2:05 Der Shadows of Colossus-Macher meldet sich mit mysteriösem neuen Spiel zurück

Release: tba

tba Plattformen: tba

tba Das wurde gezeigt: Enthüllung

Nach Ico, Shadow of the Colossus und The Last Guardian hat Fumito Ueda sein neues Spiel vorgestellt, zu dem allerdings noch nicht viel bekannt ist. Der erste Trailer ist allerdings bereits unverkennbar atmosphärisch.

The Outer Worlds 2

2:03 The Outer Worlds 2: Erster Gameplay-Trailer zeigt die neue Kolonie der Scifi-Fortsetzung

Release: 2025

2025 Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PC

PS5, Xbox Series X/S, PC Das wurde gezeigt: Erster Gameplay-Trailer

Obsidian haben den ersten Gameplay-Trailer von The Outer Worlds 2 gezeigt, das uns in eine neue Kolonie mit neuen Charakteren schickt und doppelt so groß wie der Vorgänger werden soll.

Turok Origins

1:02 Der Dino-Shooter Turok kehrt zurück und zeigt erstes Material

Release: tba

tba Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PC

PS5, Xbox Series X/S, PC Das wurde gezeigt: Enthüllung

Dass ein neues Turok auf dem Weg ist, dürfte die Dino-Fans unter euch freuen. Dass das Ganze ein Koop-Shooter wird, kommt recht überraschend:

Onimusha: Way of the Sword

1:23 Onimusha: Way of the Sword ist der erste neue Teil der Reihe seit 2006

Release: 2026

2026 Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PC

PS5, Xbox Series X/S, PC Das wurde gezeigt: Enthüllung

Capcom bringt tatsächlich die legendäre PS2-Reihe zurück und das schon 2026. Mehr Infos zum Comeback des Schnetzlers gibt's hier:

Crimson Desert

1:40 Kommendes Open-World-Rollenspiel zeigt mehr von seiner überwältigenden Welt - erscheint Ende 2025

Release: Ende 2025

Ende 2025 Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PC

PS5, Xbox Series X/S, PC Das wurde gezeigt: Neues Gameplay

Crimson Desert ist in den letzten Monaten zu einem der vielversprechendsten Open World-Spiele mutiert und heute gab's nochmal neues Gameplay zu sehen.

Mehr Infos zum neuen Gameplay von Crimson Desert gibt's hier:

Okami-Nachfolger

1:08 Okami: Der PS2-Klassiker bekommt fast 20 Jahre später einen Nachfolger

Release: tba

tba Plattformen: tba

tba Das wurde gezeigt: Enthüllung

Ganze 18 Jahre nach Okami, das noch immer als eine der besten Zelda-Alternativen gilt, kam heute die Bestätigung, dass ein Nachfolger in Arbeit ist. Mehr zum neuen Action-Adventure gibt's in der News von Max:

Alle weiteren Ankündigungen der Game Awards 2024

Neuer Dave the Diver -DLC "In the Jungle" kommt Ende 2025

-DLC "In the Jungle" kommt Ende 2025 Project Century ist das neue Spiel der Yakuza-Macher

ist das neue Spiel der Yakuza-Macher The Long Dark 2: Blackfrost erscheint Anfang 2026 im Early Access und sieht richtig klasse aus:

1:26 The Long Dark bekommt mit Blackfrost einen wunderschönen Nachfolger

Rematch, das neue Fußballspiel der Sifu-Macher wurde angekündigt. Mehr Infos:

Killing Floor 3 erscheint im März 2025.

erscheint im März 2025. Das Anime-Souls The First Berzerker: Khazan hat einen Release und erscheint am 27. März

hat einen Release und erscheint am 27. März Solasta 2 erscheint 2025 im Early Access auf Steam und Anfang des Jahres könnt ihr schon eine Demo des rundenbasierten Rollenspiels zocken.

1:30 Für alle, die Baldur's Gate 3 lieben, liefert Solasta 2 2025 RPG-Nachschub

Mit Game of Thrones: Kingsroad erscheint ein neues Mobile-Actionspiel aus dem GoT-Universum

erscheint ein neues Mobile-Actionspiel aus dem GoT-Universum Mit Screamer bekommt die legendäre Rennspielreihe Bleifuss einen neuen Ableger

bekommt die legendäre Rennspielreihe Bleifuss einen neuen Ableger Von Ex-Telltale-Entwicklern kommt Dispatch mit Breaking Bad-Star Aaron Paul

mit Breaking Bad-Star Aaron Paul Stage Fright ist das neue Koop-Spiel der Overcooked-Macher:

Das waren alle Ankündigungen der The Game Awards 2024. Jetzt stellt sich uns natürlich die spannende Frage: Wie fandet ihr die Show bzw. die ganzen neuen Infos? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!