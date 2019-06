Pokémon GO für Fußball-Fans - Captain Tsubasa bekommt neues Spiel

Wer in den 90ern mit dem Anime "Die tollen Fußballstars" rund um Superkicker Captain Tsubasa aufgewachsen ist und bei jedem Angriff mitgefiebert hat, der sollte jetzt ganz genau aufpassen.

Mit Tsubasa+ hat Entwickler Miraire heute offiziell ein neues Spiel für mobile Geräte angekündigt, das stark an Pokémon Go erinnert.

Falls ihr euch jetzt fragt "wie ist denn das möglich?", hier der Trailer zum Spiel:

Wann erscheint das Spiel? Tsubasa+ soll 2020 erscheinen. Ein genaues Release-Datum gibt es aktuell noch nicht.

Laut einem Bericht von MMO Culture basiert der Kern des Spiels ähnlich Pokémon Go und Wizards Unite auf dem Einsatz von Augmented Reality. Virtuelle Elemente erscheinen so in der echten Welt.

Wie funktioniert das Spiel? Nach Aussage der Entwickler soll sich in eurer Stadt Fußball-Stimmung verbreiten und überall sollen Stadien entstehen. Ihr könnt zudem Freundschaft mit den bekannten Spielern des Anime wie Tsubasa, Torwart Genzo und Stürmer Kojiro machen.

"Baut ein Team mit den bekannten Helden, verstärkt es und messt euch mit Spielern auf der ganzen Welt (PVP)."

Wer ist Tsubasa?

In Deutschland kennt man Captain Tsubasa aus dem Anime "Die tollen Fußballstars", die gerne mit den Kickers verwechselt werden. Zusammen mit seinen Mitspielern erlebt der Held der Serie spannende Abenteuer rund um das Thema Fußball und Freundschaft.

Richtig cool waren vor allem die dramatisch aufgezogenen Angriffe und Schüsse der Spieler, die gefühlt eine Minute in Slow Motion gezeigt wurden. Auch die Paraden der Torhüter waren an Dramatik kaum zu überbieten.

Auch wenn wir bislang noch nicht viel über das Spiel wissen, als großer Fan des Anime freue ich mich auf den Release und werde dem Ganzen trotz Mobile eine Chance geben. In dem Sinne: Gut Kick!

"Kickers" oder "Die tollen Fußballstars", was ist cooler?