Chained Echoes orientiert sich an klassischen RPGs alter Tage und landet damit einen absoluten Volltreffer.

Chained Echoes legt einen Run sondergleichen hin. Da Ein-Personen-Projekt hat sich vom Geheimtipp zu einem internationalen RPG-Hit gemausert und reihenweise Höchstwertungen kassiert. Das beschert dem Titel von Entwickler Matthias Linda und Publisher Deck13 Spotlight nicht nur einen sagenhaften Metascore von 91, sondern jetzt auch noch den Preis für das Beste Deutsche Spiel beim Deutschen Computerspielpreis 2023.

Chained Echoes gewinnt beim Deutschen Computerspielpreis 2023 den Hauptpreis

Darum geht's: Gestern, am 11. Mai wurde der Deutsche Computerspielpreis 2023 verliehen. Zum ersten Mal seit 2019 wurde das Event wieder mit großem Publikum vor Ort und nicht nur online abgehalten. Ausgezeichnet wurden diverse Spiele in verschiedenen Kategorien, aber der große Sieger ist ganz klar Chained Echoes.

Was ist Chained Echoes? Das Indie-RPG kann sich jetzt nicht nur offiziell als bestes deutsches Spiel bezeichnen, sondern hat auch vorher schon sehr viel Lob eingeheimst. Bei Metacritic steht die PC-Version von Chained Echoes bei einem Metascore von 91 und international waren durch die Bank eigentlich alle begeistert von dem neuen Spiel im klassischen Look.

Was genau an Chained Echoes so gut ist, erklärt mein geschätzter Kollege Hannes in seiner Kolumne:

Spiel des Jahres 2022? Chained Echoes ist für Final Fantasy, was Stardew Valley für Harvest Moon war von Hannes Rossow

Das sind die Gewinner beim Deutschen Computerspielpreis 2023

Bestes Deutsches Spiel: Chained Echoes (Matthias Linda / Deck13 Spotlight)

(Matthias Linda / Deck13 Spotlight) Bestes Familienspiel: Die magische Bretterbudenburg (Meander Books)

(Meander Books) Nachwuchspreis Bestes Debüt: Signalis (Rose Engine / Humble Games)

(Rose Engine / Humble Games) Nachwuchspreis Bester Prototyp : Light of Atlantis (Alina Fasen, Luisa Höhne, Vincent Krenzke, Simone Mayer, Alexander Nham / HAW Hamburg)

: (Alina Fasen, Luisa Höhne, Vincent Krenzke, Simone Mayer, Alexander Nham / HAW Hamburg) Bestes Audiodesign: Signalis (Rose Engine / Humble Games)

(Rose Engine / Humble Games) Bestes Expertenspiel : Touch Type Tale - Strategic Typing (Pumpernickel Studio / Epic Games)

: (Pumpernickel Studio / Epic Games) Bestes Gamedesign : Dome Keeper (Bippinbits / Raw Fury)

: (Bippinbits / Raw Fury) Bestes Grafikdesign : Abriss - Build to Destroy (Randwerk Games)

: (Randwerk Games) Beste Innovation und Technologie : Beethoven // Opus 360 (agon e.V.)

: (agon e.V.) Bestes Mobiles Spiel : Dungeons of Dreadrock (Christoph Minnameier)

: (Christoph Minnameier) Bestes Serious Game : Beholder 3 (Paintbucket Games / Alawar Entertainment)

: (Paintbucket Games / Alawar Entertainment) Bestes Internationales Spiel : God of War Ragnarök (SIE Santa Monica Studio / Sony Interactive Entertainment)

: (SIE Santa Monica Studio / Sony Interactive Entertainment) Spielerin des Jahres: Pia Scholz (aka Shurjoka)

(aka Shurjoka) Studio des Jahres : Paintbucket Games (Berlin)

: (Berlin) Sonderpreis der Jury: #FemDevsMeetup (https://femdevsmeetup.com)

So funktioniert der DCP: Für die nationalen Kategorien des Deutschen Computerspielpreises können Titel eingereicht werden, die "überwiegend, sprich in der Regel zu mindestens 80 Prozent, in Deutschland entwickelt worden sind". neben Qualität, Spaß und Innovationen werden auch kultureller sowie pädagogischer Anspruch honoriert. Der Preis für das Beste Deutsche Spiel ist mit 100.000 Euro dotiert, die Nominierten erhalten jeweils 30.000 Euro.

