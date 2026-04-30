96 auf Rotten Tomatoes: Streamt heute einen der besten Anime-Filme des letzten Jahres

Einen der besten Anime-Filme aller Zeiten gibt es jetzt auch im Stream. (© Tatsuki Fujimoto, Shueisha / Mappa)

Demon Slayer: Infinity Castle ist der Anime-Film, der jedem Fan stark in Erinnerung geblieben ist und war DAS große Gesprächsthema 2025 schlechthin – aber nicht der einzige Anime-Film, der die Herzen von Anime-Fans erobert hat.

Abseits von Demon Slayer: Infinity Castle hat auch Chainsaw Man The Movie: Reze Arc für Schlagzeilen gesorgt – besonders mit der hohen 96er-Wertung auf Rotten Tomatoes – und genau diesen könnt ihr ab heute auch im Stream schauen.

Chainsaw Man The Movie: Reze Arc jetzt auch im Stream

Während der Streaming-Start von Demon Slayers-Kinofilm “Infinity Castle” noch in den Sternen steht, können sich Fans der Anime-Serie von Chainsaw Man bereits den erfolgreichen Film “The Movie Reze Arc” gemütlich bei sich zu Hause streamen.

Der Film ist ab sofort auf Crunchyroll mit japanischem Originalton und deutschen Titeln und kompletter deutschen Synchronisation verfügbar.

Hier könnt ihr euch den Trailer zum Film noch einmal anschauen:

1:42 Chainsaw Man enthüllt brandneue Szenen von Denji und Reze im kommenden Kinofilm The Movie: Reze Arc

Autoplay

Chainsaw Man The Movie: Reze Arc wurde von Fans als Meisterwerk bezeichnet und auch auf Rotten Tomatoes bleibt der 96er Score bis heute unverändert. Der Kinofilm zählt mit Demon Slayer: Infinity Castle, Jujutsu Kaisen: The Movie, diversen Ghibli-Filmen und Your Name zu den besten Anime-Filmen aller Zeiten auf Rotten Tomatoes.

Wie es um den Streaming-Start von Demon Slayer: Infinity Castle steht, könnt ihr nachlesen:

Worum es im Chainsaw Man-Film “The Movie: Reze Arc” geht

Wie der Name es vermuten lässt, handelt es sich bei der Film-Adaption des beliebten Mangas um den namensgebenden Reze-Arc aus dem Manga. Die Handlung des Films knüpft direkt an die erste Staffel des Animes nach dem Sieg über Katana Man an.

Während einer seiner Patrouillen bricht ein Sturm über Denji aus und sucht sich Schutz in einer Telefonzelle, wo er aus Zufall auf ein Mädchen namens Reze trifft. Sie unterhalten sich und Denji beschließt, Reze in ihrem Café, wo sie arbeitet, zu besuchen.

Die beiden kommen sich näher und verabreden sich zu einem Date. Denji ist überzeugt davon, dass Reze Gefühle für ihn hat und er selbst steht in einem inneren Konflikt gegenüber seinen Gefühlen für Makima, die dadurch auf die Probe gestellt werden.

Die Situation spitzt sich zu, als Reze Denji fragt, ob er mit ihr weglaufen will und ihm dabei ihre wahre Identität offenbart.

Habt ihr den Chainsaw Man-Film im Kino gesehen und wie sehr würde euch eine zweite Staffel des Animes freuen?